Mùa Hè Xanh 2026: Tuổi trẻ góp sức vì cộng đồng, gìn giữ giá trị truyền thống

HHTO - Các chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2026 đã có hành trình tình nguyện đầy ý nghĩa tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long với nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Đầu tháng 7, không khí tình nguyện sôi nổi đã lan tỏa khắp xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 do Ban Thường vụ Đoàn xã Bình Phước phối hợp cùng Câu lạc bộ Truyền thông Thanh thiếu nhi và Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên khuyết tật tổ chức.

Nhằm hưởng ứng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029", đội hình Mùa Hè Xanh đã tổ chức chương trình hoạt động văn hóa trải nghiệm "Gói bánh ít" dành cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi địa phương.

Các bạn trẻ tham gia các công đoạn gói bánh ít dưới sự hướng dẫn của người dân.

Dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương, các bạn trẻ được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn làm bánh, từ chuẩn bị nguyên liệu, gói lá đến hấp bánh. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm, chương trình còn trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của văn hóa ẩm thực truyền thống, về sự khéo léo, cần cù của người dân miền Tây cũng như ý nghĩa của việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa.

Công tác chuẩn bị cho tuyến Đường cờ Tổ quốc.

Một trong những công trình nổi bật của chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 là công trình “Đường hoa thanh niên - Đường cờ Tổ quốc”. Các chiến sĩ tình nguyện đã trồng mới 600 cây xanh và thực hiện tuyến Đường cờ Tổ quốc tại địa phương, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh. Không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang mỹ quan, công trình còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng quê hương.

Lễ khánh thành công trình “Đường hoa thanh niên - Đường cờ Tổ quốc”.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức chương trình sinh hoạt hè "Nét vẽ thiếu nhi - Ước mơ của em". Chương trình thu hút nhiều em học sinh Trường Tiểu học Long Mỹ tham gia với nhiều nội dung phong phú.

Chương trình sinh hoạt hè tại Trường tiểu học Long Mỹ.

Tại Lễ tổng kết chiến dịch Mùa Hè Xanh, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà an sinh xã hội cho các hộ dân, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà khuyến học dành cho học sinh vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Long Mỹ. Ngoài ra, chương trình cũng tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả chiến dịch, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm nên thành công của Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026 tại xã Bình Phước.

Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà an sinh xã hội và 20 suất quà học bổng dành cho học sinh vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Long Mỹ

Chia sẻ về những trải nghiệm, bạn Quốc Đạt (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết đây là một hành trình đặc biệt và giàu ý nghĩa đối với bản thân. Điều đọng lại sau chiến dịch không chỉ là những công trình, phần việc đã hoàn thành mà còn là tình cảm gắn bó giữa các chiến sĩ tình nguyện và người dân địa phương.

Thông qua từng hoạt động, bạn cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. “Tôi tin rằng những kỷ niệm và bài học từ Mùa Hè Xanh năm nay sẽ trở thành hành trang quý báu để tiếp tục cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực trong thời gian tới”, Quốc Đạt chia sẻ.

BTC tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026 tại xã Bình Phước.

Đối với nhiều chiến sĩ Mùa Hè Xanh, chiến dịch không chỉ là những ngày lao động, cống hiến vì cộng đồng mà còn là hành trình đặc biệt của tuổi trẻ. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi hoạt động được triển khai đều mang theo khát vọng được đóng góp, được sẻ chia và trưởng thành thông qua những trải nghiệm thực tế trong chuyến đi.