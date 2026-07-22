Tuổi trẻ Bách Khoa khởi công công trình giao thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp

Tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026, nhiều đội hình sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) đã đồng loạt khởi công các công trình giao thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp. Các công trình góp phần cải thiện hạ tầng địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Bách Khoa.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026, các đội hình sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM) đã đồng loạt thực hiện nhiều tuyến đường nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp, góp phần cải thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Đội trưởng Mùa Hè Xanh khoa KTHH cùng đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường Rạch Bằng Lăng.

Tại ấp Hậu Thành, Đội hình Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công tuyến đường Rạch Bằng Lăng. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất và giao thương.

Các chiến sĩ tình nguyện và người dân địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công.

Công trình không chỉ là món quà thiết thực gửi đến bà con địa phương mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bách Khoa. Từ những nhát cuốc đầu tiên được thực hiện, các chiến sĩ đã cùng nhau đặt nền móng cho một công trình mang ý nghĩa cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Trong khi đó, Đội hình Mùa Hè Xanh Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (KH-KTMT), Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM) cũng phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức Lễ Khởi công tuyến đường kênh Điền Tây Dưới tại ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Các chiến sĩ cùng đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường kênh Điền Tây Dưới tại ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Đội hình Khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức Lễ khởi công tuyến đường kênh Điền Tây Dưới.

Ngay sau Lễ khởi công, các chiến sĩ tình nguyện đã bắt tay vào công việc với tinh thần hăng hái. Từ việc vận chuyển đá, cát, xi măng đến các công đoạn chuẩn bị mặt bằng, trộn vật liệu và thi công, tất cả đều được thực hiện với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Các chiến sĩ đã bắt tay vào công việc với tinh thần hăng hái và nhiệt huyết sức trẻ.

Các công trình không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Thông qua những phần việc cụ thể, sinh viên tình nguyện đã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và giàu tinh thần cống hiến.