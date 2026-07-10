Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng về nghi vấn thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến kết quả của hai thí sinh Trường THPT Cao Phong.

Ngày 10/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này đã kiểm tra, rà soát sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi ngờ có dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hai thí sinh Trường THPT Cao Phong.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, điểm thi thử của hai thí sinh chỉ dao động từ 3,6-6,5 điểm, nhưng đến kỳ thi chính thức lại đạt kết quả cao hơn đáng kể. Cụ thể, cả hai cùng đạt 9 điểm môn Toán; môn Vật lí lần lượt đạt 9,5 và 8,25 điểm; môn Hóa học đạt 7,5 và 9,5 điểm; môn Ngữ văn lần lượt đạt 4,75 và 4 điểm.

Loạt bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội.

Bài đăng trên mạng xã hội còn dẫn lời một tài khoản cho rằng nguyên nhân điểm số tăng cao là do "chép được bài" trong phòng thi và sau khi thi đã khoe với nhiều người.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định việc chỉ dựa vào kết quả thi thử để nghi ngờ tiêu cực là không có cơ sở. Theo đó, quá trình kiểm tra học bạ cho thấy cả hai thí sinh đều có điểm trung bình các môn khoảng 7,1 - 7,2, xếp loại học lực khá và thuộc nhóm học sinh khá trong lớp.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết thực tế nhiều học sinh không đầu tư nghiêm túc cho các kỳ thi thử vì đây chỉ là các đợt khảo sát, không phải kỳ thi chính thức. Chính vì vậy, Sở đã quán triệt các cơ sở giáo dục cần nâng cao chất lượng tổ chức thi thử để phản ánh sát năng lực học sinh, phục vụ công tác quản lý và ôn tập.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với hai học sinh và cả hai đều bày tỏ sự tự tin, dự đoán có thể đạt từ 8 điểm trở lên ở các môn thi. "Kết quả này là thực chất của các em", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Trường THPT Cao Phong. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Bên cạnh việc xác minh kết quả học tập của hai thí sinh, Sở cũng chỉ đạo trưởng điểm thi cùng hai giáo viên liên quan tại điểm thi tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, các văn bản và phản ánh trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Sở, những người được kiểm tra đều khẳng định không xảy ra hành vi gian lận hay để thí sinh chép bài trong phòng thi.

Ngoài trường hợp nêu trên, tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ sau khi một số địa phương xuất hiện phản ánh về dấu hiệu bất thường trong kết quả thi.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Phú Thọ cho biết chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường hay tiêu cực nào liên quan đến công tác tổ chức thi và kết quả thi trên địa bàn.