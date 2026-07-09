Sở GD&ĐT đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chiều 9/7, ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Sở GD&ĐT đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết: Có hơn 18.000 thí sinh dự thi, có 92 đơn vị đăng ký dự thi với 62 điểm thi, 929 phòng thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ là 3.612 người.

Công tác chỉ đạo được thực hiện đúng theo hướng dẫn, có ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập các ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công cụ thể.

Họp báo diễn ra ngày 9/7. (Ảnh: PV Tiền Phong Online)

Về công tác chỉ đạo rà soát, ngay sau có thông tin kết quả môn Toán bất thường, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ quy trình coi thi từ tiếp nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo quản, sử dụng đề thi, phân công coi thi, kiểm đếm, niêm phong, hồ sơ, dữ liệu camera tại điểm thi.

Trong đó, Sở tập trung phân tích kết quả thi, đối chiếu kết quả thi với học bạ tập trung từ điểm thi 9 trở lên. Kết quả rà soát cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng quy chế, quy trình coi thi.

Riêng hoạt động coi thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra. Đối với công tác xử lý, Sở đã gặp mặt cha mẹ học sinh để thông tin khách quan về vụ việc và lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo nguyện vọng, quyền lợi của học sinh, Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Tổng hợp

Khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ việc

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Nguyễn Hà Duy - giáo viên Toán trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi, một người khác là bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo xác minh, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán. Danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích việc gian lận, ông Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại xác định do "thành tích". "Quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ" - ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết.