Vụ phản ánh tiêu cực thi tốt nghiệp tại Quảng Trị: Công an vào cuộc, Hiệu trưởng lên tiếng

HHTO - Sáng 10/7, Công an tỉnh Quảng Trị và Sở GD&ĐT đã khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại một điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 10/7, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu vi phạm quy chế tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh ngay trong thời gian làm bài.

Theo nội dung lan truyền, người đăng còn nêu cụ thể một số phòng thi được cho là xảy ra hiện tượng tiêu cực. Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới là phản ánh trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Trước diễn biến trên, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng công an đã tiếp nhận thông tin và lập tức triển khai xác minh.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Ánh, Công an tỉnh đã giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị làm việc trực tiếp với điểm thi Trường THPT Lê Trực để kiểm tra các nội dung được phản ánh.

"Cơ quan công an sẽ kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội và làm việc với các thí sinh tại những phòng thi được nhắc đến trong phản ánh để làm rõ vụ việc", lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.

Về phía ngành giáo dục, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh các nội dung liên quan.

Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực lên tiếng

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cho biết, nhà trường cũng đã biết đến các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Đức, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Lê Trực chỉ có một giáo viên được phân công làm Phó trưởng điểm thi và một giáo viên làm thư ký tại điểm thi đặt ở trường. Các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đều được điều động từ các trường khác theo quy định.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, do có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nên bản thân ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi.

Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội.

Năm nay, Trường THPT Lê Trực có tổng cộng 333 học sinh dự thi. Theo đánh giá ban đầu của nhà trường, kết quả thi của học sinh không có biến động bất thường so với các năm trước.

Ông Nguyễn Minh Đức cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được phản ánh trực tiếp nào từ học sinh hoặc phụ huynh mà chỉ mới nắm thông tin thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Chưa có kết luận chính thức

Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn để rà soát, kiểm tra các nội dung phản ánh. Song song với đó, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp xác minh, làm việc với những cá nhân liên quan nhằm làm rõ tính xác thực của các thông tin đang lan truyền.

Đến thời điểm này, chưa có kết luận của cơ quan chức năng về việc có hay không xảy ra vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Các thông tin đang được kiểm tra theo quy trình trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố kết quả chính thức.