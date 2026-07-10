Đề xuất cho thí sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại: Có phù hợp với Quy chế thi tốt nghiệp?

HHTO - Sau khi phát hiện gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi này. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, việc tổ chức thi lại trong trường hợp có dấu hiệu cán bộ coi thi hướng dẫn, giải đề cho thí sinh chưa có quy định cụ thể.

Tại cuộc họp báo ngày 9/7, Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất với Bộ GD&ĐT phương án tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh. Đề xuất được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong kết quả thi môn Toán và đang điều tra nghi vấn vi phạm quy chế thi tại điểm thi này.

Quy chế không quy định thi lại khi phát hiện gian lận tại điểm thi

Theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT năm 2026 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế quy định chi tiết việc xử lý đối với thí sinh, cán bộ làm công tác thi và các cá nhân có hành vi vi phạm.

Đối với thí sinh, tùy tính chất và mức độ vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi hoặc hủy kết quả thi.

Đối với cán bộ làm công tác thi, nếu vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong các quy định về xử lý vi phạm, không có điều khoản nào quy định tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh tại một điểm thi khi phát hiện cán bộ coi thi có hành vi hướng dẫn hoặc giải bài cho thí sinh.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra vụ việc.

Quy định về tổ chức thi lại chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng

Quy chế thi tốt nghiệp THPT có quy định về việc tổ chức một đợt thi khác hoặc bố trí thi vào thời điểm khác đối với những thí sinh không thể dự thi hoặc không thể tiếp tục dự thi vì thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mục đích của quy định này là bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh không thể hoàn thành bài thi do nguyên nhân khách quan, không xuất phát từ hành vi vi phạm quy chế.

Trong khi đó, vụ việc đang được điều tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang liên quan đến nghi vấn cán bộ coi thi hướng dẫn, giải bài cho thí sinh trong phòng thi. Nếu kết quả điều tra xác định có hành vi này thì đây là hành vi vi phạm quy chế thi, không thuộc trường hợp bất khả kháng được quy định để tổ chức thi ở thời điểm khác.

Bộ GD&ĐT chưa đồng ý phương án thi lại

Sau khi Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán, Bộ GD&ĐT chưa đưa ra quyết định chấp thuận hay bác bỏ phương án này.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Bộ sẽ xem xét báo cáo và đề xuất của UBND tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra và các quy định hiện hành để quyết định phương án xử lý phù hợp.

Bộ cũng nhấn mạnh việc xử lý vụ việc phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng quy chế thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đề xuất thi lại vẫn mới là phương án do Sở GD&ĐT Tuyên Quang đưa ra, chưa phải quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Nếu có vi phạm, quy chế ưu tiên xử lý người vi phạm

Theo quy chế, khi phát hiện vi phạm trong kỳ thi, việc xử lý được thực hiện theo nguyên tắc xử lý đúng đối tượng vi phạm.

Đối với cán bộ làm công tác thi có hành vi vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với thí sinh, nếu có hành vi gian lận hoặc được xác định vi phạm quy chế thi thì tùy mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức đã được quy định, trong đó có thể bị hủy kết quả thi.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố kết luận chính thức về phạm vi sai phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Do đó, việc có tổ chức thi lại hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền sau khi có kết luận điều tra. Tuy nhiên, xét theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, chưa có quy định cụ thể về việc tổ chức thi lại trong trường hợp điểm thi bị phát hiện có dấu hiệu cán bộ coi thi hướng dẫn hoặc giải bài cho thí sinh.