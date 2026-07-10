Nam sinh đạt 9,75 điểm môn Văn tốt nghiệp THPT 2026 nhờ áp dụng cách học tiếng Anh

HHTO - Là một trong những thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bạn Ngô Nguyễn Thiên Phúc (Đồng Tháp) đã vận dụng lối tư duy khi học tiếng Anh để tạo ra phương pháp học tập Ngữ văn độc đáo.

Ngô Nguyễn Thiên Phúc (trường THPT Vĩnh Bình, Đồng Tháp) là một trong những thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt là Thiên Phúc không phải là một học sinh chuyên Văn hay có sở trường môn Văn. Môn học mà bạn dành nhiều thời gian theo đuổi và đạt được nhiều thành tích nổi bật lại là tiếng Anh. Chính vì vậy, hành trình chinh phục môn Ngữ văn của Phúc gặp phải không ít những khó khăn, nhưng cũng giúp cậu bạn tìm ra một phương pháp học rất độc đáo và hiệu quả.

Vận dụng tư duy học tiếng Anh để chinh phục Ngữ văn

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phúc cho biết việc nắm vững kiến thức và phương pháp làm bài là hai yếu tố quan trong nhất để học tốt Ngữ văn. Bên cạnh sự giúp đỡ từ thầy cô và sự hỗ trợ của bạn bè, nam sinh dần tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân bằng cách vận dụng tư duy học tiếng Anh vào xử lý các đề Văn.

"Do hay học tiếng Anh nên mình có thói quen viết ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm thay vì diễn đạt hay dẫn dắt dài dòng. Khi khai thác vấn đề, mình cố gắng đưa ra luận điểm rõ ràng, sau đó triển khai bằng các ý nhỏ theo hướng logic và thuyết phục."

Thay vì luyện đề với cường độ cao, Phúc chú trọng xem và sửa lại các bài đã làm, tìm ra các lỗi sai thường mắc phải nhằm rút kinh nghiệm. Đặc biệt, Phúc nhận thấy việc phân tích đáp án sau mỗi dạng đề thi là bước nhiều học sinh thường bỏ qua nhưng lại mang lại hiệu quả rõ rệt.

Khi hiểu được đáp án và cách chấm điểm, mình sẽ biết giám khảo mong đợi điều gì ở từng câu hỏi. Từ đó, bài viết sẽ đi đúng trọng tâm, tránh lan man và phát huy được tối đa số điểm.

Cảm hứng học Văn đến từ những thói quen hằng ngày

Với đề Văn năm nay, Thiên Phúc lấy chính cuộc đời của Steve Jobs cùng với những thành tựu của các bạn trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ làm cảm hứng cho bài Nghị luận Xã hội. Ở phần Nghị luận Văn học, nam sinh liên hệ chủ đề của bài thơ Những chiếc lá với các tác phẩm văn học quen thuộc như Mùa Xuân nho nhỏ (Thanh Hải) hay Một khúc ca Xuân (Tố Hữu) để mở rộng lập luận.

Hành trình học Văn của Thiên Phúc không chỉ diễn ra trên lớp học hay trong những trang sách. Thói quen xem các video chia sẻ kiến thức, nghe nhạc và xem phim cũng góp phần giúp cậu bạn tích lũy vốn sống và làm giàu cảm xúc.

"Những hoạt động đó giúp mình thư giãn, đồng thời nuôi dưỡng sự rung động trước các tác phẩm nghệ thuật và cảm xúc của người khác. Nhờ vậy, mình cũng có cơ hội trau dồi vốn từ và nhiều góc nhìn hơn khi viết."

Thiên Phúc cùng các bạn trong các hoạt động tập thể. Ảnh: Fanpage Đoàn Trường THPT Vĩnh Bình - xã Đồng Sơn - tỉnh Đồng Tháp

Với Thiên Phúc, điều quý giá nhất mà môn Ngữ văn mang lại không chỉ là khả năng diễn đạt mạch lạc mà còn giúp cậu trưởng thành trong cách suy nghĩ, giao tiếp và nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn, giúp cuộc sống trở nên giàu cảm xúc và sắc màu.