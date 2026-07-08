MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhắn nhủ: “Chọn lại ngành học chưa bao giờ là quá muộn”

Xuất hiện tại chuỗi livestream độc quyền “Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường” do báo Tiền Phong tổ chức, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024) chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian loay hoay trước ngưỡng cửa đại học, phân vân giữa nhiều lựa chọn và không chắc mình sẽ gắn bó với ngành học nào trong suốt những năm đại học.
Ban đầu, Mỹ Vân yêu thích nghệ thuật và từng mong muốn theo đuổi con đường ca hát tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. “Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lời khuyên từ gia đình, mình lựa chọn ngành Tài chính - Ngân hàng. Chỉ sau một năm học, mình mới nhận ra định hướng ấy chưa thực sự phù hợp với bản thân và quyết định chuyển sang ngành Ngôn ngữ Anh” - Mỹ Vân bật mí.
Dù mất thêm thời gian để hoàn thành chương trình đại học, đây là trải nghiệm để Mỹ Vân hiểu về năng lực, niềm đam mê với ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Mỹ Vân tiếp tục theo học cao học ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) để mở rộng góc nhìn về truyền thông và kết nối quốc tế.
Thời phổ thông, Mỹ Vân đã chủ động chọn tổ hợp môn khối D01 Toán - Văn - Anh để phù hợp với nguyện vọng Đại học. Từ đó rèn luyện tư duy ngôn ngữ, ứng dụng kỹ năng tính toán, thống kê, logic và cả chỉ số trí tuệ cảm xúc vào hoạt động nghệ thuật sau này.
- Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024)
Từ trải nghiệm của chính mình, Mỹ Vân tin tưởng: “Không ai có thể quyết định thay các sĩ tử”. Thế nhưng, mỗi lựa chọn nên được đặt trên nhiều điểm tựa: Hiểu sở thích và thế mạnh của bản thân, lắng nghe lời khuyên từ gia đình, thầy cô, chuyên gia và tìm hiểu kỹ về ngành học. Khi lựa chọn dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, teen sẽ có thêm niềm tin để bước vào chặng đường mới.