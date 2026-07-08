MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhắn nhủ: “Chọn lại ngành học chưa bao giờ là quá muộn”

HHTO - Phía sau danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 kiêm MC song ngữ tự tin trên sân khấu lớn, ít ai biết được bước ngoặt của Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đến từ quyết định "quay xe" chuyển ngành sau năm nhất đại học. Câu chuyện truyền cảm hứng của MC Mỹ Vân mở ra góc nhìn mới về lựa chọn nghề nghiệp trong mùa "cân não" điều chỉnh nguyện vọng của teen 2K8.

Xuất hiện tại chuỗi livestream độc quyền “Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường” do báo Tiền Phong tổ chức, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024) chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian loay hoay trước ngưỡng cửa đại học, phân vân giữa nhiều lựa chọn và không chắc mình sẽ gắn bó với ngành học nào trong suốt những năm đại học.

MC Mỹ Vân tham gia livestream “Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường” của Báo Tiền Phong.

Ban đầu, Mỹ Vân yêu thích nghệ thuật và từng mong muốn theo đuổi con đường ca hát tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. “Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lời khuyên từ gia đình, mình lựa chọn ngành Tài chính - Ngân hàng. Chỉ sau một năm học, mình mới nhận ra định hướng ấy chưa thực sự phù hợp với bản thân và quyết định chuyển sang ngành Ngôn ngữ Anh” - Mỹ Vân bật mí.

Dù mất thêm thời gian để hoàn thành chương trình đại học, đây là trải nghiệm để Mỹ Vân hiểu về năng lực, niềm đam mê với ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Mỹ Vân tiếp tục theo học cao học ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) để mở rộng góc nhìn về truyền thông và kết nối quốc tế.

Để trở thành một MC song ngữ đa-zi-năng, Mỹ Vân cho biết những kỹ năng phục vụ công việc không chỉ đến từ sân khấu mà còn được tích lũy từ quá trình học tập.

Thời phổ thông, Mỹ Vân đã chủ động chọn tổ hợp môn khối D01 Toán - Văn - Anh để phù hợp với nguyện vọng Đại học. Từ đó rèn luyện tư duy ngôn ngữ, ứng dụng kỹ năng tính toán, thống kê, logic và cả chỉ số trí tuệ cảm xúc vào hoạt động nghệ thuật sau này. - Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024)

MC Mỹ Vân (phải) và bạn Nguyễn Lê Yến Nhi (trái) là Thủ khoa toàn quốc khối B00 với điểm số 30/30, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông TP.HCM.

Từ trải nghiệm của chính mình, Mỹ Vân tin tưởng: “Không ai có thể quyết định thay các sĩ tử”. Thế nhưng, mỗi lựa chọn nên được đặt trên nhiều điểm tựa: Hiểu sở thích và thế mạnh của bản thân, lắng nghe lời khuyên từ gia đình, thầy cô, chuyên gia và tìm hiểu kỹ về ngành học. Khi lựa chọn dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, teen sẽ có thêm niềm tin để bước vào chặng đường mới.