Sau Chó Hoang Và Xương, Trương Tịnh Nghi tiếp tục làm cô gái nhà nghèo nghị lực?

HHTO - Thành công của "Chó Hoang Và Xương" chứng tỏ Trương Tịnh Nghi thật sự hợp với vai cô gái nhà nghèo mạnh mẽ, cá tính. Vì thế, nữ diễn viên sẽ tiếp tục đi nhặt ve chai trong phim mới.

Dù đã kết thúc, Chó Hoang Và Xương vẫn là chủ đề được dân mạng bàn tán nhiệt tình, ai cũng ấn tượng với câu chuyện không hề hoa mỹ mơ mộng mà vô cùng trần trụi thực tế, nơi người nghèo chỉ có thể vượt khó bằng cố gắng không ngừng chứ chẳng thể chờ đợi phép màu nào. Và Trương Tịnh Nghi tiếp tục chứng minh mình rất hợp với kiểu vai cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy ý chí và hết lòng bảo vệ tình yêu.

Sau Chó Hoang Và Xương, Trương Tịnh Nghi sẽ tiếp tục đi nhặt ve chai để kiếm sống trong Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi. Nữ chính Nhậm Đông Tuyết lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, làm đủ thứ việc chân tay để có tiền nuôi sống bản thân, cũng chỉ có thể theo học trường nghề để sớm tìm được việc ổn định. Nhưng một lần, Đông Tuyết vô tình đụng độ "học bá" Trình Hạ ở giữa chợ rau, đem lòng yêu thương chàng trai và quyết theo đuổi Trình Hạ đến cùng trời cuối đất.

Có tính cách mạnh mẽ từ nhỏ, Đông Tuyết luôn quan niệm "phải trở thành Mặt Trời của chính mình". Và chẳng ngờ ý chí kiên cường, tình cảm dạt dào của Đông Tuyết cũng đã khiến Trình Hạ phải thay đổi suy nghĩ, từ xem nhẹ thành coi trọng cô.

Nhưng tất nhiên Trương Tịnh Nghi vẫn muốn thử sức với nhiều vai diễn đa dạng hơn, không thể mãi làm cô gái nhà nghèo chăm chỉ. Như ở phim đang quay Vụ Lý Thanh (Sắc Xanh Thoáng Giữa Màn Sương), cô vào vai tiểu thư nhà giàu ôm mối tình đơn phương với chàng thiếu gia chẳng hề để tâm đến mình. Hoặc phim cổ trang Mộng Hoa Đình thì Trương Tịnh Nghi sẽ hóa thân làm công chúa Đề Lan, vì trải qua biến cố lớn mà sinh ra khả năng nhìn thấy tương lai.