Bạn Gái Thiên Tài chuẩn bị lên sóng, Điền Hi Vi có thoát kiếp bị chê mặc xấu?

Nữ chính của Bạn Gái Thiên Tài là Lâm Tri Hạ, một cô gái sở hữu trí thông minh vượt trội. Từ 5 tuổi, Tri Hạ đã có chỉ số IQ cao ngất, 9 tuổi bắt đầu nghiên cứu khoa học, 15 tuổi giành giải thưởng quốc tế, 22 tuổi đã nhận bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư đại học. Trong học thuật, Lâm Tri Hạ tài giỏi bao nhiêu thì ở cuộc sống bình thường, cô lại gặp nhiều khó khăn bấy nhiêu khi không biết cách kết nối với mọi người. Chính bạn bè cũng e ngại không ai muốn kết giao với một cô gái quá tài giỏi, vì không muốn bị so sánh.

May mắn làm sao, Lâm Tri Hạ không cô đơn lạc lõng khi luôn có cậu bạn cùng bàn Giang Du Bạch ở bên. Du Bạch không chỉ học giỏi mà còn là kiểu người hướng ngoại, quen biết rất nhiều, ai gặp cũng mến nên đã giúp Lâm Tri Hạ mở rộng vòng kết nối, có thêm những người bạn thân thiết. Bù lại, Lâm Tri Hạ tình nguyện làm cô giáo đặc biệt cho riêng cậu bạn, và tình cảm của hai người âm thầm nảy nở. Nhưng chuyện tình của hai người đã gặp trắc trở khi gia đình Giang Du Bạch gặp biến cố, khiến anh chọn cách lặng lẽ rời đi thay vì bày tỏ tình cảm với cô bạn gái thiên tài.

Khi Bạn Gái Thiên Tài khởi quay, khán giả đều công nhận Điền Hi Vi rất hợp với vai Lâm Tri Hạ. Cô có đôi mắt to và sáng, nhìn đã thấy thông minh. Chẳng cần trang điểm nhiều, Điền Hi Vi vẫn thu hút nhờ đường nét hài hòa, làn da trắng. Chỉ có điều netizen cho rằng stylist chọn quần áo không phù hợp cho Điền Hi Vi.

Nữ diễn viên có vóc dáng cao ráo nhưng lại mặc trang phục lỗi mốt, kiểu dáng lụng thụng, phối đồ nhạt nhòa đến màu sắc đơn điệu khiến cô không tạo được điểm nhấn trên phim. Chưa kể dù trang phục có thay đổi, Điền Hi Vi vẫn chỉ để một kiểu tóc xõa càng khiến tạo hình nhân vật bị một màu.

Phim ngôn tình hiện đại luôn đề cao diện mạo diễn viên, khán giả luôn thích xem nhân vật mặc đẹp, có thể không cần lộng lẫy cầu kỳ nhưng vẫn phải tôn dáng thì Điền Hi Vi lại không có được điều ấy. Nhưng biết đâu khi lên phim, qua góc quay rồi hiệu ứng thì Điền Hi Vi sẽ có tạo hình ổn hơn so với ảnh hậu trường.