Hậu trường The Odyssey: Chèo thuyền nghìn dặm, chịu đựng bão, sóng lớn và rét buốt

HHTO - Sau gần 1 tuần công chiếu, "The Odyssey" của Christopher Nolan đã chứng minh rằng một sử thi 3.000 năm tuổi hoàn toàn có thể trở thành cơn địa chấn của điện ảnh hiện đại. Nhất là khi biết rằng bộ phim hạn chế tối đa dùng phông xanh và kỹ xảo thì người xem càng choáng ngợp hơn.

Để tạo nên phần nhìn xuất sắc cho The Odyssey là sự dụng công của ê-kíp trong việc tận dụng bối cảnh thực tế, địa điểm đắt giá với nỗ lực tái hiện thế giới cổ đại 3000 năm trước qua lăng kính hiện đại. Trong đó, những con thuyền vượt biển đã tạo nên loạt phân cảnh ấn tượng bậc nhất trong phim. Nhưng việc tìm và dựng tàu thuyền là một trong những thách thức lớn nhất của bộ phim, do đoàn phim quyết tâm không dùng hiệu ứng kỹ thuật số mà phải quay thật trên biển thật.

Mọi đạo cụ, bối cảnh trong phim đều là thực.

Con tàu chính được Odysseus sử dụng trong phim có tên Draken Harald Hårfagre một thuyền chiến được chế tạo đúng theo tiêu chuẩn cổ đại. Đây là một chiếc tàu dài được đóng theo đúng kích thước thật và sử dụng những vật liệu phù hợp với thời kỳ lịch sử. Về cơ bản, phần thân và dây buồm của Draken trùng khớp với nghiên cứu về loại tàu thời Mycenaean mà Odysseus có thể từng sử dụng, chỉ cần một số chỉnh sửa nhỏ từ bộ phận mỹ thuật. Quan trọng nhất là tàu Draken có khả năng đi biển thực sự (từng hai lần vượt Đại Tây Dương) và có ngay một đội thủy thủ chuyên nghiệp sẵn sàng tham gia bộ phim.

Con thuyền của Odyssey cũng là chiến thuyền có thật.

Vì chỉ có nửa số thuyền viên là thủy thủ thật nên dàn diễn viên đóng vai thủy thủ đoàn của Odysseus phải học cách chèo thuyền thực sự, từ kéo buồm, bẻ lái cũng như các thao tác thực tế trên thuyền. Một chi tiết ít người biết chính là sự nguy hiểm của mái chèo lớn. Nếu tàu đang di chuyển nhanh mà lỡ làm rơi mái chèo xuống nước hoặc tính sai thời điểm sóng vỗ, người chèo có thể bị gãy xương sườn hoặc thậm chí bị hất văng khỏi tàu và đạo diễn Nolan đã quyết định đưa chi tiết này vào phim.

Đoàn làm phim đã phải trải qua nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đoàn phim quay trên mặt nước ở hầu hết mọi địa điểm từ Morocco, Ý, Hy Lạp, đến Ireland và Scotland, mỗi nơi lại có thử thách riêng. Vậy mà giữa những điều kiện khắc nghiệt như vậy, Christopher Nolan vẫn tìm được cách "tăng độ khó cho game". Mọi người kể cả tổ quay phim và âm thanh phải tìm cách để có thể hoàn thành công việc thường ngày của họ ngay trên một chiếc thuyền thật giữa đại dương thật. Trong đó bao gồm cả việc quay mọi cảnh bằng những chiếc máy quay IMAX trên 100kg to như cái tủ lạnh! Đến khi quá trình sản xuất khép lại, cả hạm đội đã vượt qua hàng nghìn hải lý, chống chọi với bão tố, sóng lớn, nhiệt độ đóng băng và những điều kiện quay phim trên biển khắc nghiệt bậc nhất từng được thực hiện cho một tác phẩm điện ảnh.