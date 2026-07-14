Bão Haishen đã hình thành gần Philippines, liệu có đi vào Biển Đông không?

HHTO - Một cơn bão đã hình thành gần Philippines, có tên quốc tế là bão Haishen. Theo các dự báo hiện tại, liệu cơn bão này có đi vào Biển Đông hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta không?

Tóm tắt nhanh: · Bão Haishen hiện đang ở phía Đông Philippines. · Theo các dự báo hiện nay, bão Haishen không có xu hướng đi vào Biển Đông. · Bão Haishen không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết Việt Nam.

Bão Haishen đang ở đâu?

Cơn bão mang tên quốc tế là Haishen (Thần Biển, tên do Trung Quốc đề xuất) đã hình thành, hiện đang ở trong Vùng trách nhiệm của Philippines (PAR).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đều đã công nhận đây là bão.

Trong bối cảnh gần đây xuất hiện một số bài đăng trên mạng xã hội cho rằng nửa sau tháng 7 có thể có áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông, nhiều người đặt câu hỏi liệu bão Haishen có di chuyển vào Biển Đông hay không.

Dự báo hiện nay cho thấy bão không vào Biển Đông

Theo dự báo của JMA và PAGASA, bão Haishen sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc - Tây Bắc cho đến ngày 15/7, rồi chuyển dần sang hướng Đông Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do gặp điều kiện môi trường không thuận lợi.

Dự báo của PAGASA về bão Haishen. Ảnh: PAGASA.

Mặc dù có cái tên rất ấn tượng nhưng bão Haishen có cường độ chỉ vừa ở mức bão với sức gió khoảng 64 km/h (cấp 8 theo thang đo dùng ở Việt Nam).

Tóm lại, theo các dự báo hiện tại, bão Haishen không có xu hướng đi vào Biển Đông và dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta.

Còn ở Hà Nội, hôm nay thời tiết vẫn duy trì trạng thái nóng oi, thỉnh thoảng có thể xuất hiện mưa trên phạm vi hẹp. Ngày mai, 15/7, nhiệt độ thực giảm nhẹ nhưng cảm giác oi lại có thể tăng, nhiều người có thể còn thấy bí bức hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 14/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với các thông tin về bão lũ, thiên tai, người dân luôn nên theo dõi các nguồn chính thống và thông báo của cơ quan chức năng địa phương.