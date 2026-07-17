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Miền Bắc đang có mưa diện rộng, Hà Nội cuối tuần này có mưa to không?

Thục Hân
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HHTO - Miền Bắc đang có một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Hà Nội cuối tuần này có mưa lớn như vùng núi và trung du hay không?

Tóm tắt nhanh:

· Miền Bắc đang có đợt mưa diện rộng, có thể kéo dài đến khoảng ngày 20/7 hoặc hơn.

· Mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

· Hà Nội cuối tuần có mưa rào và dông rải rác nhưng theo các dự báo hiện tại thì không có mưa lớn như vùng núi.

Miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng đến khoảng 20/7

Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đang và sẽ tiếp tục có mưa trong đợt mưa diện rộng, dự báo kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (sau đó đợt mưa có thể chưa chấm dứt nhưng dự báo về mức độ mưa còn chưa chắc chắn).

Theo các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), mưa đợt này tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

đợt mưa diện rộng ở miền Bắc
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào khoảng đêm nay, 17/7 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong các trận mưa dông và mưa lớn cục bộ, có nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất, vì vậy người dân và du khách tại những khu vực này nên theo dõi sát diễn biến thời tiết từ các nguồn chính thống và khuyến cáo của chính quyền địa phương để chủ động đề phòng.

Hà Nội có thể có mưa nhưng dự báo là không mưa lớn như vùng núi

Các dự báo mới nhất cho thấy Hà Nội nhiều khả năng không nằm trong vùng mưa lớn của đợt mưa này. Thành phố vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong cuối tuần này, nhưng dự báo là nếu có mưa thì lượng mưa không lớn, chủ yếu là mưa rào bất chợt.

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay (chiều mai dự báo cũng vậy; nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn thực đo khoảng 5 - 8oC). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với dự báo như trên, người dân ở Hà Nội khi ra ngoài vào cuối tuần này nên mang theo đồ che mưa, bởi các cơn mưa rào nhiều khi đến nhanh, trên phạm vi hẹp thì khó dự báo chính xác từng địa điểm. Nếu thấy trời có dông, gió mạnh, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú chắc chắn, không cố đi tiếp trên đường.

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Thục Hân
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