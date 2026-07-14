Tháng 6 âm lịch là tháng Mùi, những tuổi nào có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

HHTO - Tháng 6 âm lịch (tháng Mùi) bắt đầu từ ngày 14/7. Theo quan niệm từ xa xưa ở phương Đông, trong tháng này, một số tuổi có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn, trong đó có tuổi “hợp”, có tuổi “xung”.

Tóm tắt nhanh: · Tháng 6 âm lịch được gọi là tháng Mùi, theo cách tính từ ngày xưa. · Theo quan niệm ở phương Đông, tuổi Sửu và tuổi Tý được cho là tạo các cặp “xung” với Mùi, còn tuổi Ngọ là cặp tương hợp. · Những thông tin về các con giáp chỉ mang tính tham khảo, không phải kết luận khoa học.

Tháng 6 âm lịch là tháng Mùi

Hôm nay (14/7) là ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, theo cách gọi từ xưa là tháng Mùi.

Theo trang SCMP, trong văn hóa truyền thống ở một số nước phương Đông, con giáp Mùi (Dê) tượng trưng cho sự ấm áp, hiền lành, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn và có ý chí, quyết tâm cao.

Một số nhà phong thủy phân tích, sự nhẹ nhàng của con giáp Mùi, cộng với năng lượng Âm tăng trong tháng này có thể làm dịu và ổn định sự nóng nảy, đôi khi ồn ào của năm có năng lượng Hỏa mạnh (năm nay được gọi là năm Ngựa Lửa).

Tháng 6 âm lịch là tháng Mùi. Ảnh minh họa: Magnific.

Tuổi nào được cho là chịu ảnh hưởng nhiều trong tháng 6 âm lịch?

Trong quan niệm dân gian, có khái niệm “lục hại” nói đến 6 cặp con giáp được cho là xung khắc về tính cách, dễ có hiểu lầm, theo trang Chinese Zodiac Year.

Theo đó, tuổi Tý và tuổi Mùi là một trong các cặp “lục hại”, nên người tuổi Tý có thể gặp những thử thách trong công việc ở tháng Mùi, nên tránh sự tự mãn và cần quản lý tài chính cẩn thận.

Ngoài ra còn có khái niệm “lục xung”, là những cặp con giáp được cho là có năng lượng đối lập, và tuổi Sửu là một cặp xung với Mùi. Theo phân tích của trang SCMP, Trâu được coi là loài vật chăm chỉ nhất trong 12 con giáp, còn Dê dường như không phải làm việc vất vả, nên xét theo nhiều khía cạnh thì cặp này rất xung khắc.

Vì vậy, theo quan niệm dân gian ở phương Đông, người tuổi Sửu thường được xem là chịu ảnh hưởng rõ nhất khi bước vào tháng Mùi, có thể nói là dễ gặp áp lực, căng thẳng. Mỗi lúc như vậy, người tuổi Sửu nên chậm lại và đánh giá lại tình hình.

Theo quan niệm ngày xưa, tuổi Sửu và tuổi Tý tạo ra các cặp "xung", "hại" với Mùi. Ảnh: HHT.

Còn trong 6 cặp có sự tương hợp tự nhiên nhất, gọi là “lục hợp”, thì tuổi Ngọ thuộc cặp hợp với tuổi Mùi. Cặp này đôi khi được gọi là “bạn bè bí mật” vì sự tương thích bền bỉ dù không thể hiện nhiều.

Vì vậy, trong tháng Mùi, người tuổi Ngọ được cho là sẽ đón năng lượng tích cực, có tính bảo vệ, dễ dẹp bỏ được những suy nghĩ rối ren và trở nên sáng suốt hơn.

Tuổi Ngọ tạo thành một cặp tương hợp với Mùi. Ảnh: HHT.

Những điều trên chủ yếu phản ánh quan niệm văn hóa lâu đời, không phải kết luận khoa học. Việc quan tâm hơn đến sức khỏe, thận trọng hơn khi đưa ra quyết định lớn vẫn là hữu ích với bất kỳ ai, bất kể tuổi nào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo