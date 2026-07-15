Voi dữ ở Nepal trở lại “tìm” cùng một gia đình sau 14 năm, làm hại 4 người

HHTO - Một gia đình ở Nepal đã mất đi 4 thành viên do bị cùng một con voi tấn công. Điều kỳ lạ là gia đình này đã chuyển nhà sau khi voi làm hại 2 thành viên, nhưng 14 năm sau, vẫn con voi đó lại tìm thấy họ.

Tóm tắt nhanh: · Một con voi ở Nepal đã tấn công khiến 2 người trong một gia đình thiệt mạng, và 14 năm sau nó quay lại, lấy mạng sống của 2 người nữa trong cùng gia đình đó. · Voi nổi tiếng với trí nhớ rất tốt, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy con voi cố ý truy tìm riêng gia đình này. · Các nhà chức trách ở Nepal đang tìm cách hạn chế việc con voi vào khu dân cư, để giảm nguy cơ xảy ra thêm thương vong.

Gia đình chuyển nhà vẫn bị con voi tìm thấy sau 14 năm

Cùng một con voi hoang dã ở Nepal đã lấy đi mạng sống của 4 người trong cùng một gia đình qua hai vụ tấn công cách nhau 14 năm. Sự việc đang được đăng trên nhiều trang tin quốc tế vì theo một cách nào đó, nó thực sự kỳ lạ.

Theo The Straits Times, dẫn thông tin từ The Kathmandu Post, năm 2012, cha mẹ của ông Shanichara Bote đã thiệt mạng do bị một con voi đực hoang dã tên là Dhurbe giẫm lên ở gần Vườn quốc gia Chitwan.

Sau biến cố, gia đình ông Bote bán tài sản, chuyển đến nơi ở mới, cách nơi cũ nhiều ki-lô-mét và hai con sông.

Nhà của gia đình ông Bote. Ảnh: THE KATHMANDU POST/ ASIA NEWS NETWORK.

Thế nhưng chỉ vài ngày trước, con voi Dhurbe bất ngờ xuất hiện trở lại, lao vào nhà ông Bote lúc nửa đêm, tấn công khiến con dâu ông, 25 tuổi, và cháu trai của ông, mới 4 tuổi, đều thiệt mạng.

“Chúng tôi tưởng rằng chuyển nhà qua mấy con sông lớn thì sẽ được an toàn. Nhưng sau ngần ấy năm, chính con voi đó lại tìm thấy chúng tôi... Giờ chúng tôi không còn nơi nào để chạy trốn nữa” - ông Bote đau xót nói.

Ông Bote (bên trái). Ảnh: THE KATHMANDU POST/ ASIA NEWS NETWORK.

Có thật là “voi không bao giờ quên”?

Trong tiếng Anh có câu “Một con voi không bao giờ quên” để nói đến trí nhớ phi thường của loài voi. Và sự việc trên khiến nhiều người nghĩ ngay đến câu đó.

Theo Hiệp hội Động vật học Cleveland (Mỹ), mặc dù câu nói trên có một chút phóng đại, nhưng về căn bản là đúng: Voi thực sự có trí nhớ rất tốt. Voi có thể ghi nhớ đường đi, vị trí nguồn nước bất chấp thời gian và khoảng cách, và thậm chí nhận ra những con voi khác hay con người mà chúng từng gặp sau nhiều năm.

Voi có trí nhớ rất tốt. Ảnh: Hiệp hội Động vật học Cleveland.

Tuy nhiên, các chuyên gia chưa có bằng chứng cho thấy Dhurbe cố ý truy tìm riêng gia đình ông Bote, mặc dù ông cho rằng con voi Dhurbe đã ghi nhớ gia đình ông rồi tìm lại.

Vậy tại sao voi Dhurbe quay lại sau 14 năm để tấn công cùng một gia đình?

Đây có lẽ là vấn đề về sự chồng chéo môi trường sống của con người và động vật hoang dã, và việc voi Dhurbe tấn công vào đúng gia đình ông Bote có thể chỉ là sự tình cờ trong khi nó đến khu vực này.

Trong hồ sơ của Vườn quốc gia Chitwan đã ghi rõ về sự hung hãn của voi Dhurbe.

Các nhà bảo tồn giải thích rằng, khi những con voi đực nhỏ trưởng thành, chúng có thể bị những con voi đực đầu đàn hung hăng đuổi khỏi đàn, buộc chúng phải sống đơn độc. Vì vậy, chúng có thể trở nên rất thù địch.

Dhurbe được cho là cũng như vậy, đi đơn độc và coi nơi ở của con người là chỗ kiếm ăn. Nó đã bắt đầu tấn công nơi ở của con người từ năm 2010 và từ đó đến nay đã trực tiếp khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Theo các cán bộ ở Vườn quốc gia Chitwan, đã từng có một cuộc truy lùng gắt gao kéo dài hai tuần nhằm vào Dhurbe và đã khiến nó bị thương nặng. Tuy nhiên, con vật này đã trốn thoát vào rừng.

Sau đó, người ta tưởng là Dhurbe đã chết vì bị thương, nhưng cuối năm 2016, con voi bất ngờ xuất hiện trở lại. Chính quyền buộc phải gắn vòng cổ định vị cho nó.

Voi có trí nhớ rất tốt. Ảnh: Hiệp hội Động vật học Cleveland. Voi Dhurbe. Ảnh: ajaya/ Adobe.

Theo trang Independent, các chuyên gia cho rằng hành vi của Dhurbe cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn, là ở một số nơi, việc mở rộng khu dân cư lại khiến nơi ở của con người lấn vào môi trường sống truyền thống của voi.

Vì vậy, nhiều người dân trong khu vực mong muốn có các giải pháp bảo tồn và quản lý động vật hoang dã phù hợp để giảm thiểu những vụ “chạm trán” giữa con người và động vật trong tương lai.