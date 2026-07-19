Chung kết World Cup 2026 nghỉ giữa hiệp bao nhiêu phút, vì sao dài hơn thông lệ?

Tóm tắt nhanh:
· Giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong trận Chung kết World Cup 2026 sẽ kéo dài 17 phút, nhiều hơn thông lệ 2 phút.
· Lý do là FIFA tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ.
· Nhiều người đặt câu hỏi rằng việc kéo dài thời gian nghỉ giữa 2 hiệp có đúng với luật bóng đá không.
Giờ nghỉ giữa hiệp trận Chung kết sẽ là 17 phút
Trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha sẽ có một điều hiếm thấy: Giờ nghỉ giữa 2 hiệp sẽ kéo dài 17 phút chứ không phải 15 phút như thông thường.
Thông tin này đã được trang thể thao Marca đăng tải, dẫn nguồn từ thông báo của FIFA tới Liên đoàn Bóng đá của Tây Ban Nha và Argentina, rằng giờ nghỉ giữa 2 hiệp sẽ "không hơn 17 phút".
Vì sao FIFA kéo dài thời gian nghỉ giữa 2 hiệp?
Theo FIFA, sẽ có chương trình biểu diễn giữa giờ kéo dài khoảng 11 phút, với sự tham gia của Shakira, Madonna, BTS và Justin Bieber. Việc lắp đặt và thu dọn sân khấu để trận đấu có thể tiếp tục dự kiến sẽ kéo dài 6 phút.
Trước đó có nhiều thông tin trên các trang thể thao rằng với việc các nghệ sĩ biểu diễn như vậy, lại còn dựng và tháo dỡ sân khấu, thì giờ nghỉ giữa 2 hiệp trận Chung kết sẽ phải kéo dài 24 - 30 phút.
Việc kéo dài giờ nghỉ giữa 2 hiệp có đúng luật bóng đá không?
Theo trang Reuters, quy định của FIFA về World Cup nêu rõ rằng các trận đấu được chơi theo Luật thi đấu được đưa ra bởi Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB).
Mà theo luật bóng đá do IFAB đưa ra thì các cầu thủ được nghỉ giữa 2 hiệp "không hơn 15 phút".
Tuy nhiên, FIFA chưa trả lời câu hỏi liệu việc kéo dài giờ nghỉ giữa 2 hiệp thành 17 phút có phù hợp với quy định trong luật bóng đá như trên hay không, theo Reuters.