Chung kết World Cup 2026 nghỉ giữa hiệp bao nhiêu phút, vì sao dài hơn thông lệ?

HHTO - Giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong trận Chung kết World Cup 2026 sẽ kéo dài hơn mức bình thường. Vì sao lại như vậy và liệu giờ nghỉ có kéo dài 30 phút như nhiều lời đồn không?

Tóm tắt nhanh: · Giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong trận Chung kết World Cup 2026 sẽ kéo dài 17 phút, nhiều hơn thông lệ 2 phút. · Lý do là FIFA tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ. · Nhiều người đặt câu hỏi rằng việc kéo dài thời gian nghỉ giữa 2 hiệp có đúng với luật bóng đá không.

Giờ nghỉ giữa hiệp trận Chung kết sẽ là 17 phút

Trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha sẽ có một điều hiếm thấy: Giờ nghỉ giữa 2 hiệp sẽ kéo dài 17 phút chứ không phải 15 phút như thông thường.

Thông tin này đã được trang thể thao Marca đăng tải, dẫn nguồn từ thông báo của FIFA tới Liên đoàn Bóng đá của Tây Ban Nha và Argentina, rằng giờ nghỉ giữa 2 hiệp sẽ "không hơn 17 phút".

Sân vận động New York New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Matt Slocum/ AP Photo.

Vì sao FIFA kéo dài thời gian nghỉ giữa 2 hiệp?

Theo FIFA, sẽ có chương trình biểu diễn giữa giờ kéo dài khoảng 11 phút, với sự tham gia của Shakira, Madonna, BTS và Justin Bieber. Việc lắp đặt và thu dọn sân khấu để trận đấu có thể tiếp tục dự kiến sẽ kéo dài 6 phút.

Trước đó có nhiều thông tin trên các trang thể thao rằng với việc các nghệ sĩ biểu diễn như vậy, lại còn dựng và tháo dỡ sân khấu, thì giờ nghỉ giữa 2 hiệp trận Chung kết sẽ phải kéo dài 24 - 30 phút.

Lionel Messi (trái) trong một cuộc họp báo trước trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina. Ảnh chụp ngày 17/7. Ảnh: Frank Franklin II/ AP Photo.

Việc kéo dài giờ nghỉ giữa 2 hiệp có đúng luật bóng đá không?

Theo trang Reuters, quy định của FIFA về World Cup nêu rõ rằng các trận đấu được chơi theo Luật thi đấu được đưa ra bởi Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB).

Mà theo luật bóng đá do IFAB đưa ra thì các cầu thủ được nghỉ giữa 2 hiệp "không hơn 15 phút".

Tuy nhiên, FIFA chưa trả lời câu hỏi liệu việc kéo dài giờ nghỉ giữa 2 hiệp thành 17 phút ​​có phù hợp với quy định trong luật bóng đá như trên hay không, theo Reuters.