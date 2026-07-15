Hà Nội nhiều mây nhưng vẫn nắng nóng: Bao giờ có mưa và thời tiết dịu hơn?

HHTO - Hà Nội đang có nắng nóng dù ở nhiều thời điểm trong ngày, trời vẫn nhiều mây. Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến khi nào? Bao giờ Hà Nội có mưa và nhiệt độ giảm?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội vẫn đang có nắng nóng dù nhiều thời điểm trời nhiều mây. · Nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng 17/7. · Mưa có thể xuất hiện từ chiều tối 18/7 hoặc 19/7, giúp giảm nhiệt.

Vì sao nhiều mây nhưng Hà Nội vẫn rất nóng?

Nhiều người ở Hà Nội mấy ngày nay có cảm giác không khí rất oi bức dù không nắng chang chang như các đợt nắng nóng trước, thậm chí nhiều lúc trời còn nhiều mây.

Cảm nhận đó là đúng, bởi Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc thực sự đang có nắng nóng. Hôm qua, 14/7, nhiệt độ thực đo cao nhất tại trạm Láng lên tới 38,1oC, là mức nắng nóng gay gắt.

Nói cách khác, nhiều mây không đồng nghĩa với việc trời mát. Nếu mây không dày hoặc chưa có mưa đáng kể, nhiệt độ vẫn có thể duy trì ở mức cao.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 14/7/2026 tại một số trạm đo ở Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng 17/7

Theo các dự báo hiện tại, nắng nóng ở Hà Nội có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7. Trong thời gian này, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác, bất chợt, nhưng trên phạm vi hẹp nên không làm giảm nhiệt trên diện rộng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 15/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Các mô hình dự báo hiện nay cho thấy từ khoảng chiều tối 18/7 hoặc ngày 19/7, nhiều nơi ở miền Bắc có thể đón mưa.

Ở Hà Nội, một vài mô hình dự báo là có mưa khá to trong ngày 19/7 và nhiệt độ có xu hướng giảm, nắng nóng có thể chấm dứt.

Tuy nhiên, dự báo về mức độ mưa trong cuối tuần này vẫn còn có sự khác biệt giữa các mô hình. Vì vậy, người dân nếu có kế hoạch đi lại hoặc hoạt động ngoài trời vào cuối tuần thì nên lưu ý theo dõi các bản tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoặc những nguồn chính thống để có thông tin mới nhất.