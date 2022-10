Thế giới bên kia trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Đa dạng và mang nhiều giả thuyết hay ho

HHT - Giống với thế giới thực, Vũ trụ Điện ảnh Marvel cũng phản chiếu sự đa dạng trong các tín ngưỡng và vô tình mang đến nhiều giả thuyết về tương lai của các siêu anh hùng này.

Thiên đàng Aaru

Aaru, hay còn được gọi là Cánh Đồng Lau Sậy, trong tín ngưỡng của người Ai Cập chính là thiên đàng mà người tốt sẽ tới sau cái chết, và nó đã xuất hiện trong Moon Knight.

Sau khi rời dương gian, người chết sẽ còn một cuộc hành trình mang nhiều thử thách ở cõi âm Duat. Tại đó, thần Anubis sẽ cân trái tim của họ cùng với chiếc lông vũ của nữ thần công lý Ma’at. Nếu trái tim họ nặng hơn chiếc lông vì tà niệm, họ sẽ bị nữ thần địa ngục Ammit nuốt chửng; nhưng nếu trái tim nhẹ hơn, họ sẽ được đến thiên đàng Aaru.

Trong Moon Knight, chàng siêu anh hùng mang hai nhân cách Marc Spector và Steven Grant đã lênh đênh trên chiếc thuyền ở cõi Duat do nữ thần bảo hộ Taweret lèo lái. Tuy vậy, nữ thần Taweret của MCU lại phụ trách cả việc cân tim phán xét lẫn bảo hộ người chết.

Có thể thấy, các thành viên của hội đồng tối cao Ennead trong phim không giống với những gì được ghi chép trong thần thoại, bởi rõ ràng họ đã có lục đục nội bộ, chia bè phái và phong ấn hầu hết lẫn nhau vào các tượng ushabti rồi giam cầm trong kim tự tháp Giza. Đó là lý do các vị thần Ai Cập đã hoàn toàn vắng mặt tại thành phố Omnipotence trong Thor: Love and Thunder.

Khả năng cao rằng các vị thần Ai Cập sẽ trở lại trong câu chuyện tiếp theo của Moon Knight hoặc phần phim thứ 5 của Thor - được tin rằng sẽ mang lại cuộc chiến giữa các siêu anh hùng, dẫn đầu là Thor, đối đầu các vị thần khác muốn loài người tôn thờ như thời xưa, dẫn đầu là thần Zeus và con trai Hercules.

Thiên đàng Valhalla

Trong thần thoại Bắc Âu, Valhalla được xem là thiên đàng của những chiến binh Viking tử trận do thần Odin cai quản. Sau khi chết, linh hồn của những kẻ xứng đáng sẽ được các tiên nữ Valkyrie lựa chọn đưa đến đây để yên nghỉ, được xem là hãnh diện to lớn dành cho họ. Không chỉ vậy, chính các Valkyrie cũng là những trinh nữ đã chết do Odin chọn để phục vụ vị thần này.

Trong Thor: Love and Thunder, MCU đã giới thiệu tới khán giả hình ảnh Valhalla qua việc linh hồn nữ anh hùng Jane Foster đến đây sau khi trút hơi thở cuối cùng dưới tư cách Mighty Thor. Chào đón Jane là thần canh cổng Heimdall đã chết dưới tay Thanos trong sự kiện Avengers: Infinity War, đồng nghĩa các nhân vật khác như Loki (của vũ trụ 616) cũng đang ở đây.

Với hai điều này, dễ thấy được một giả thuyết rằng nhân vật Jane Foster có thể được hồi sinh trở lại trong tương lai với tư cách là một Valkyrie. Vì thực sự phí hoài khi Mighty Thor là một nhân vật nổi trội trong thế giới Marvel, cũng như thật khó tin rằng nữ diễn viên Natalie Portman chỉ trở lại MCU chóng vánh rồi ra đi như vậy.

Tuy vậy, cô cũng là siêu anh hùng duy nhất ở cõi Valhalla có cơ may hồi sinh. Loki dù được yêu quý nhưng sẽ thật khó để gã Thần Lừa Lọc trở lại, nhưng dù sao chúng ta vẫn còn một Loki vũ trụ khác đang phiêu lưu giữa Đa vũ trụ hỗn loạn kia mà!

Vùng Đất Tổ Tiên của Wakanda

Được khắc họa với hình ảnh một thảo nguyên Phi châu với cực quang rạng ngời, đó chính là Ancestral Plane - hay Vùng Đất Tổ Tiên, nơi mà các vị vua của Wakanda và cũng là các cựu Chiến Binh Báo Đen trú ngụ sau khi băng hà. Mặt khác, nơi đây cũng là một phần của chiều không gian tâm linh - nơi các linh hồn tồn tại ngoài thể xác.

Trong Black Panther, khán giả đã được chứng kiến cảnh tượng này khi T’Challa gặp lại cha T’Chaka và các vị tiên vương khác sau khi uống Tâm Hình Thảo (để lấy sức mạnh của Black Panther) để kết nối với cội nguồn.

Theo quan niệm của người Wakanda, cái chết không phải là kết thúc mà chỉ là điểm chuyển giao giữa cuộc sống này với cuộc sống khác. Dẫu vậy, thật buồn thay, T’Challa sẽ ngụ lại tại Vùng Đất Tổ Tiên trong Black Panther: Wakanda Forever như một cách tôn vinh cố tài tử Chadwick Boseman.

Liệu khán giả có thể thấy hình bóng của T’Challa tại đây? Có thể, bởi Black Panther kế vị sẽ phải uống Tâm Hình Thảo và đến thiên đàng này để kết nối với tổ tiên. Nhưng gặp lại anh như thế nào sẽ là điều gây xúc động mạnh và gây tò mò cho khán giả.