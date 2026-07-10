Thế hệ trẻ không còn chờ đợi vận may, họ chọn 'manifest' cùng MONO x PANDORA

Với nhiều người trẻ, "manifest" không còn là chờ đợi điều tốt đẹp xảy đến mà là dám lựa chọn và hành động. Từ góc nhìn đó, Pandora kết hợp cùng MONO ra mắt chiến dịch "7 Lăng Trụ Cuộc Sống", truyền tải thông điệp về sự chủ động và quyền lựa chọn của người trẻ trong hành trình định hình nên con đường của riêng mình.

Câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ

Trong vài năm trở lại đây, "manifest" trở thành một trong những từ khóa quen thuộc trên mạng xã hội. Những cụm từ như "claim thông điệp", "đón tín hiệu vũ trụ" hay "manifest vũ trụ" xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc trò chuyện của giới trẻ, phản ánh mong muốn hướng đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tuy nhiên, cách người trẻ nói về manifest đang dần thay đổi. Thay vì xem đó là việc chờ đợi may mắn hay một điều kỳ diệu xảy đến, nhiều người coi manifest là quá trình xác định điều mình thực sự mong muốn, đưa ra lựa chọn và từng bước hành động để đạt được mục tiêu.

Đó cũng là cách Pandora tiếp cận khái niệm này trong chiến dịch "MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống". Thay vì kể câu chuyện về "vận may", chiến dịch tập trung truyền tải thông điệp quyền lựa chọn, bởi theo thương hiệu, mọi hành trình đều bắt đầu từ việc hiểu điều bản thân mong muốn và đủ dũng cảm để theo đuổi.

Thay vì kể câu chuyện về "vận may", Pandora tập trung truyền tải thông điệp quyền lựa chọn qua chiến dịch mới.

Đồng hành cùng chiến dịch là ca sĩ MONO, nghệ sĩ trẻ được biết đến với hình ảnh kiên định theo đuổi màu sắc riêng. Theo Pandora, điều khiến MONO trở thành đại diện phù hợp không chỉ là sức ảnh hưởng với Gen Z mà còn là cách anh xây dựng sự nghiệp. Anh không chạy theo những công thức thành công sẵn có, mà từng bước định hình bản sắc bằng chính các lựa chọn của mình.

"Tôi nghĩ ai cũng nên có quyền được lựa chọn. Có ngày, một điều là đủ. Có ngày, mình muốn nhiều hơn thế. Không có lựa chọn nào đúng hay sai tuyệt đối, quan trọng là mình hiểu điều mình muốn và đủ bản lĩnh để chọn nó", MONO chia sẻ.

Dám chọn, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Nếu trước đây, nhiều người nhắc đến manifest như một niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến, thì thông điệp Pandora truyền tải lại nhấn mạnh vào yếu tố hành động. Theo thương hiệu, lựa chọn luôn đi kèm với trách nhiệm. Khi đã gọi tên điều mình mong muốn, mỗi người cũng cần chủ động tạo ra những thay đổi để tiến gần hơn tới mục tiêu đó.

Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt qua hình tượng lăng trụ mang tính biểu tượng của chiến dịch. Với nhiều mặt phản chiếu khác nhau, lăng trụ đại diện cho nhiều khía cạnh quan trọng của cuộc sống và cũng gợi mở rằng không tồn tại một công thức duy nhất cho hạnh phúc hay thành công.

Khi đã gọi tên điều mình mong muốn, mỗi người cũng cần chủ động tạo ra những thay đổi để tiến gần hơn tới mục tiêu

Ở mỗi giai đoạn, một người có thể ưu tiên những giá trị khác nhau. Có người tập trung cho sự nghiệp, có người đặt gia đình lên hàng đầu, cũng có người lựa chọn dành thời gian để chữa lành hoặc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Điều quan trọng không phải chọn giống người khác, mà là hiểu điều gì thực sự có ý nghĩa với bản thân.

Ông Nguyễn Ngọc Phong Dinh, đại diện Pandora Việt Nam, cho biết: "Bảy lăng trụ là bảy lời nhắc rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn điều mình muốn theo đuổi. Thông qua chiến dịch 'MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống', chúng tôi mong muốn truyền tải tinh thần sống chủ động – không chờ đợi điều mình khao khát xuất hiện, mà dám gọi tên, theo đuổi và từng bước biến điều đó thành hiện thực."

7 vòng tay như lời nhắc mỗi ngày

Thông điệp về sự lựa chọn được Pandora cụ thể hóa thông qua bộ sưu tập "7 Lăng Trụ Cuộc Sống" gồm bảy chiếc vòng, mỗi thiết kế đại diện cho một giá trị cốt lõi: Tình yêu, Sức khỏe, Thành công, May mắn, Sự nghiệp, Gia đình và Chữa lành.

Bộ sưu tập không chỉ đóng vai trò như một món trang sức mà còn trở thành lời nhắc về những điều người đeo muốn gìn giữ và vun đắp mỗi ngày. Theo Pandora, một cuộc sống trọn vẹn không được tạo nên từ việc theo đuổi duy nhất một mục tiêu, mà từ khả năng cân bằng nhiều giá trị để kiến tạo phiên bản tốt nhất của chính mình.

7 vòng tay đại diện cho 7 giá trị cốt lõi: Tình yêu, Sức khỏe, Thành công, May mắn, Sự nghiệp, Gia đình và Chữa lành.

Tiếp nối tinh thần đó, từ ngày 3/7 đến 12/7/2026, Pandora triển khai chuỗi hoạt động tương tác tại các cửa hàng cùng hệ thống màn hình LED ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thủ Thiêm, nút giao Quán Thánh – Hàng Bún và nút giao Bà Triệu – Trần Nhân Tông. Người tham gia có thể check-in cùng hình ảnh của MONO, chia sẻ câu chuyện về những lựa chọn đã định hình hành trình của bản thân trên fanpage Pandora để có cơ hội nhận những phần quà từ thương hiệu.

Thông qua chiến dịch, Pandora mong muốn biến câu chuyện về "manifest" từ một xu hướng trên mạng xã hội thành lời khích lệ để người trẻ chủ động viết nên hành trình của chính mình, bắt đầu bằng việc dám lựa chọn, dám hành động với những điều mình tin tưởng.