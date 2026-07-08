Chia tay World Cup, Ronaldo có rời tuyển Bồ Đào Nha không và tương lai ra sao?

HHTO - Cristiano Ronaldo khẳng định dừng chân tại World Cup, nhưng bỏ ngỏ về việc có rời tuyển quốc gia Bồ Đào Nha hay không.

Tóm tắt nhanh: Hành trình khép lại: Thất bại của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026 chính thức đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo.

Thất bại của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026 chính thức đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Tương lai bỏ ngỏ: CR7 xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng nhưng chưa tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Giấc mơ World Cup của Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha đã chính thức khép lại sau thất bại 1-0 trước ĐT Tây Ban Nha. Vậy sau khi chia tay giải đấu, con đường của Ronaldo sẽ ra sao?

Ronaldo có rời tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026?

Ronaldo sẽ làm gì sau World Cup 2026?

Ronaldo đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Siêu sao chia sẻ: "Tôi rất buồn khi phải rời World Cup theo cách này. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi đã cố gắng hết sức và ra về với sự thanh thản. Đúng vậy, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ là lúc tôi cần thời gian để suy ngẫm và ở bên gia đình. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào".

Siêu sao 41 tuổi vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục cống hiến cho ĐTQG. Anh từ chối xác nhận việc này vì không muốn quyết định cá nhân làm lu mờ hành trình của toàn đội.

Ronaldo dừng bước tại "đấu trường" World Cup.

Về sự nghiệp cấp câu lạc bộ, Ronaldo vừa cùng Al-Nassr lên ngôi vô địch giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) và nhiều khả năng sẽ tiếp tục chinh chiến tại đây.

Ở tuổi ngoài tứ tuần, động lực của anh không còn là tiền bạc hay danh vọng, mà là tình yêu thuần khiết với trái bóng tròn: "Tôi đã cống hiến cho bóng đá tất cả những gì có thể. Tôi không đá bóng vì mưu sinh nữa, cuộc sống của tôi đang rất tốt. Tất cả là vì đam mê", Ronaldo khẳng định.

Khoảnh khắc Ronaldo ôm lấy đàn em Lamine Yamal, cũng là cầu thủ sáng giá thuộc tuyển Tây Ban Nha.

Rời đi cùng những kỷ lục

Mặc dù chưa từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, Cristiano Ronaldo vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup 2026 với những kỷ lục mới. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Tính cả World Cup 2026, Ronaldo đã có 27 lần ra sân và 11 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup.

Ronaldo "bỏ túi" nhiều kỷ lục khi tham gia World Cup 2026.

Mặc dù vẫn còn điều tiếc nuối trong sự nghiệp, nhưng Cristiano Ronaldo thực sự là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới bóng đá từng có được.

