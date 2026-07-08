Điều kỳ diệu đến với nam sinh lớp 8 bị bạo lực học đường sau gần 2 tháng điều trị

HHTO - Sau gần hai tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng từng rơi vào hôn mê sâu sau khi nghi tự vẫn vì bị bạo lực học đường đã hồi phục ngoạn mục. Các bác sĩ cho biết bệnh nhi hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở và hầu như không để lại di chứng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tự vẫn nghi do khủng hoảng tâm lý.

Trước đó, trưa 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, H. được người thân phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Gia đình lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa H. đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và dùng thuốc chống co giật, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Nam sinh Đ.M.H. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, H. hôn mê sâu, co giật và co gồng liên tục. Chỉ số SpO₂ chỉ còn 89%, vùng cổ có vết hằn sâu do dây siết, cằm xây xát, phổi có nhiều ran ẩm.

Kết quả chụp CT sọ não và cột sống cổ cho thấy bệnh nhi bị tổn thương não do thiếu oxy, đồng thời có dấu hiệu tổn thương vùng cột sống cổ với tình trạng trật xoay C1 - C2. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngạt do treo cổ, tổn thương não thiếu oxy và chấn thương cột sống cổ.

Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã hội chẩn cùng chuyên khoa Ngoại thần kinh, tiến hành cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ hồi sức tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng thuốc chống co giật, kháng sinh, điều trị chống phù não, điều chỉnh rối loạn điện giải, đảm bảo dinh dưỡng và kết hợp vật lý trị liệu hằng ngày.

Sau gần hai tháng điều trị, tình trạng của H. cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã cai máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và gần như không để lại di chứng thần kinh.

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Theo các bác sĩ, sau khi sức khỏe ổn định, H. chia sẻ, nam sinh từng rơi vào khủng hoảng tâm lý do bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền trong thời gian dài. Mỗi ngày nam sinh đều bị ép đưa tiền, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục gây áp lực. Sự sợ hãi và bế tắc kéo dài khiến cậu bạn có hành động dại dột.

Hiện ngoài việc điều trị thể chất, bệnh nhi đang được các chuyên gia tâm lý theo dõi, hỗ trợ để vượt qua sang chấn tinh thần và sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng làm việc với các học sinh liên quan vụ việc.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyến cáo phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe con, kịp thời nhận biết những thay đổi về tâm lý hoặc các dấu hiệu trẻ đang gặp khó khăn trong học tập, quan hệ bạn bè hay bị bạo lực học đường. Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để phát hiện, can thiệp sớm, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.