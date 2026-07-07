Jenny Huỳnh được mời chia sẻ tại Đại học Oxford, lý lịch học vấn ngày càng xịn

Trong những ngày qua, cư dân mạng dành sự quan tâm lớn cho hành trình đến với Đại học Oxford của nhà sáng tạo nội dung đình đám Jenny Huỳnh. Trên trang cá nhân, cô nàng gây chú ý khi tự tin tham gia, chia sẻ trong sự kiện diễn đàn Oxford Frontier AI, nơi thảo luận về tương lai của các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến hiện nay.

Jenny Huỳnh tự tin phát biểu tại sự kiện của Đại học Oxford liên quan đến lĩnh vực AI.

Trên trang cá nhân, Jenny Huỳnh chia sẻ hình ảnh trải nghiệm tại diễn đàn học thuật của Đại học Oxford, nơi cô được lựa chọn để diễn thuyết trước những nhà nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp xoay quanh lĩnh vực AI tiên tiến. Nữ YouTuber cho biết rất "biết ơn Oxford" và những tổ chức, cá nhân liên quan đã tạo điều kiện để cô và mọi người được gặp và chia sẻ kiến thức bổ ích cho nhau và cho mọi người.

Những hình ảnh Jenny Huỳnh đăng tải về việc tham gia sự kiện của trường.

Trước đó vào đầu tháng 6, Jenny Huỳnh đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng khi thông báo trúng tuyển Đại học Oxford, chuyên ngành liên quan đến kinh tế và kinh doanh. Có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy và sinh năm 2005, cô nàng được biết đến rộng rãi nhờ những nội dung liên quan đến học vấn, trải nghiệm lối sống tại nước ngoài và thành tích học tập "khủng". Trước khi theo học tại Oxford, Jenny Huỳnh đã trúng tuyển Đại học Stanford và từng được chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Bắc Kinh trong một học kỳ.

Jenny Huỳnh đăng video thông báo rời Đại học Stanford để chuyển sang Đại học Oxford. Nguồn: Jenny Huỳnh

Trên mạng, Jenny Huỳnh được xem là một trong những YouTuber truyền cảm hứng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, song vẫn giữ được lối sống cân bằng giữa chơi và học. Bên cạnh nội dung "làm sinh viên" các trường, cô nàng còn thu hút bởi những video đi chơi, du lịch, trải nghiệm đi concert hoặc đơn giản là cách trang điểm, ăn bận theo hướng tích cực, văn minh, thu hút lượt xem và tương tác lớn.

