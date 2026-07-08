"Độ dầu mỡ" nghĩa là gì mà rầm rộ trên cộng đồng Threads những ngày vừa qua?

Thời gian gần đây, cụm từ "độ dầu mỡ" bắt đầu xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Đặc biệt trên MXH Threads, nó bắt đầu trở thành xu hướng và được cư dân mạng tận dụng để nhận xét về phim ảnh, âm nhạc. Vậy, "độ dầu mỡ" có nghĩa là gì mà được sử dụng bên ngoài nghĩa gốc liên quan đến ăn uống, ẩm thực?



"Đồ dầu mỡ" là gì bên cạnh nghĩa gốc dành cho món ăn?

Thực chất, cụm từ "độ dầu mỡ" hay "dầu mỡ" đã có từ nhiều năm trước, bắt đầu từ cộng đồng xem phim ảnh. Khán giả thường dùng cụm từ này để mô tả những diễn viên, nhân vật hoặc tình tiết có phần gượng gạo, lố lăng và không tạo hiệu ứng tích cực trên màn ảnh. Cũng giống như những món đồ ăn chiên xào "dầu mỡ", các sản phẩm phim ảnh này mang đến cho người thưởng thức cảm giác chán ngán, không thoải mái, thậm chí bài xích.

Trước đó, đây thường là cách để chỉ một số diễn viên thất bại trong việc thể hiện hình tượng tổng tài, hoặc nam chính phim ngôn tình. Một ví dụ điển hình từng gây rầm rộ là Dương Dương trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Hình tượng chàng lính cứu hỏa Tống Diệm của nam diễn viên bị chê vì cố tỏ ra ngầu, nam tính nhưng không thành, ngược lại chỉ thấy thiếu tự nhiên. Từ đó, phim nhận điểm thấp và lần đầu tiên khiến Dương Dương bị đánh giá thấp, bị gọi là "dầu mỡ".

Hình tượng Tống Diệm của nam diễn viên Dương Dương là một ví dụ cho "độ dầu mỡ".

Cụm từ này về sau lan sang các lĩnh vực khác, trong đó có âm nhạc. Những kiểu trình diễn gồng hoặc đã lớn tuổi nhưng cố gắng thể hiện hình tượng thiếu niên trẻ tuổi hoặc phong cách quyến rũ đều dễ bị gắn mác "dầu mỡ" bởi người xem nếu không được xử lý khéo léo, tinh tế. Thời gian gần đây, cụm từ này trở nên rầm rộ trở lại, đặc biệt trong bối cảnh các chương trình âm nhạc ngày càng nở rộ. Từ đó, bên cạnh các tiết mục được đánh giá cao, các màn trình diễn kém chất lượng hơn bị đánh giá "dầu mỡ" là điều không thể tránh khỏi.