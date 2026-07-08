Video lốc xoáy gió cấp 19 ở Trung Quốc cuốn cả người bay lên không trung

HHTO - Đoạn video ghi lại cảnh một người bị lốc xoáy cuốn bay lên không trung tại Trung Quốc đang được chia sẻ nhanh chóng. Trận lốc xoáy này có gió lên đến cấp 19, tức là như một siêu bão.

Video cho thấy một người bị lốc xoáy cuốn lên không trung

Một đoạn video ghi lại cảnh một người bị lốc xoáy cuốn văng lên không trung rồi rơi xuống đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt và sợ hãi.

Theo phần chú thích, sau khi bị cuốn bay lên cao, người này rơi xuống trúng một chiếc ô tô và thiệt mạng.

Đây là video:

(*Lưu ý: Hình ảnh trong video có thể gây cảm giác không thoải mái, độc giả cân nhắc trước khi xem).

Nguồn: Scope Report.

Sự việc xảy ra trong trận lốc xoáy mạnh khác thường ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), được cho là trận lốc xoáy tàn khốc nhất ở Trung Quốc trong gần một thập kỷ.

Theo trang CNN và AccuWeather, một người đàn ông 30 tuổi ở thành phố Hoàng Cương (tỉnh Hồ Bắc) còn bị hút từ căn hộ chung cư tầng 12 ra ngoài. Ghế sofa và tủ nhà anh ấy cũng bị cuốn ra theo. Người này đã được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, CNN và AccuWeather chưa khẳng định 2 trường hợp trên thực ra có phải là một hay không.

Đây là video cho thấy trận lốc xoáy có gió cực mạnh:

Nguồn: Weather Monitor.

Trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và của

Theo NBC News, đây không chỉ là trận lốc xoáy hiếm có ở tỉnh Hồ Bắc mà còn là trận lốc xoáy mạnh hiếm có ở Trung Quốc.

Theo AccuWeather, lốc xoáy xảy ra vào tối 6/7, mang theo gió 260 km/h, theo thang đo mở rộng là cấp 19, tức là mạnh như một siêu bão.

Lốc xoáy đã khiến 11 người đã thiệt mạng (có nguồn ghi là 17 người), ít nhất 331 người bị thương. Nó xé toạc nhiều nhà cửa, lật ngược nhiều ô tô và phá hoại nhiều khu đất nông nghiệp, theo Xinhua.

Lốc xoáy vừa lớn vừa mạnh xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), gây thiệt hại lớn. Ảnh: United Daily.

Lốc xoáy cộng với một số cơn dông cùng thời điểm đã khiến 14.600 người bị ảnh hưởng, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại, theo NBC.

Chính quyền địa phương đã rất khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ để khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân.

Lực lượng cứu hộ làm việc ở một khu vực bị lốc xoáy tàn phá tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh chụp ngày 7/7. Ảnh: Wu Zhizun/ Xinhua via AP.

Những hình ảnh trong lốc xoáy dữ dội ở Trung Quốc cho thấy thời tiết cực đoan có thể nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy, các chuyên gia khí tượng và lực lượng cứu hộ luôn khuyến cáo, khi thấy có dông lốc, người dân cần tìm nơi chắc chắn để trú, tránh; nếu đang ở trong nhà thì cũng không đứng gần cửa hoặc cửa sổ kính…