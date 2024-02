Thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở miền Bắc cuối tuần này

HHT - Trong đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta vào cuối tuần này, sẽ có 2 thời điểm mà nhiệt độ xuống thấp nhất. Vào những thời điểm này, có nơi còn rét đậm, rét hại.

Sáng nay, 23/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, nhiệt độ toàn miền giảm. Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng…, nhiệt độ xuống thấp, khoảng 12 - 14oC, trời rét đậm. Tuy nhiên, ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, nhiệt độ tuy giảm nhưng vẫn ở mức 22 - 23oC, có thể coi là chỉ lạnh khá nhẹ.

Cũng như trong một số đợt rét khác, phải đến khi có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc mới giảm sâu hơn.

Theo dự báo, trong đợt không khí lạnh này sẽ có 2 thời điểm lạnh nhất, đều xảy ra vào cuối tuần, đó là sáng sớm 24/2 và đêm 24/2 đến sáng sớm 25/2 (tức là sáng sớm thứ Bảy và đêm thứ Bảy sang sáng sớm Chủ Nhật). Ở những thời điểm này, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội xuống mức 17 - 18oC, các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh 1oC. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… thì có nhiệt độ thấp hơn hẳn, ở mức 9 - 12oC, trời rét đậm rét hại. Phần lớn miền Bắc có gió Đông Bắc cấp 2 (tốc độ gió 6 - 8 km/h).

Ngoài những thời điểm trên và sau đó, không khí lạnh suy yếu và nhiệt độ toàn miền Bắc tăng dần đến cuối tháng, tuy nhiên nhiệt độ tăng nhẹ, không đến nỗi nóng bức.

Theo dự báo hiện tại, đến ngày cuối cùng của tháng 2 (29/2) sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh và kéo dài hơn về miền Bắc. Khi đó, thủ đô Hà Nội có thể rét đậm, nhiệt độ có lúc xuống dưới 15oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ sẽ có rét đậm rét hại.