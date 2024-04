Thời tiết miền Bắc thay đổi mạnh, Hà Nội nắng nóng lên tới 40 độ C nhiều ngày liền

HHT - Sau mấy ngày tương đối mát mẻ, nhất là vào buổi sáng, do ảnh hưởng còn lại của đợt “rét nàng Bân”, nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh trong cuối tuần này. Thủ đô Hà Nội lại rất nóng. Đáng chú ý là đợt nóng này được dự báo sẽ kéo dài.

Miền Bắc nước ta bắt đầu bước vào đợt nóng mới sau vài ngày khá dịu mát do ảnh hưởng còn lại của đợt “rét nàng Bân”. Từ thứ Sáu, 12/4, nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh, ngay cả buổi sáng cũng không mát mẻ rõ rệt như mấy ngày trước nữa.

Đến chiều thứ Sáu, 12/4, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội lên 36 - 37oC, các khu vực lân cận chênh lệch ít. Ở miền Bắc, chỉ một vài tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn…, là chưa thực sự nóng vào ngày thứ Sáu, với nhiệt độ ở sát mức 30oC.

Sang chiều thứ Bảy, hơi nóng được cảm nhận rõ hơn khi không còn tỉnh thành nào ở miền Bắc dưới 30oC. Hà Nội lên mức 39 - 40oC, các khu vực lân cận thấp hơn hoặc cao hơn 1 - 2oC; Đông Bắc Bắc Bộ cũng lên đến 32 - 34oC, toàn miền khá nóng bức.

Đáng chú ý là đợt nóng này được dự báo sẽ kéo dài, mấy ngày tiếp theo sẽ có những mức nhiệt độ tương tự, thậm chí ở Đông Bắc Bắc Bộ còn tăng nhiệt nữa, lên đến 37 - 39oC.

Sau khoảng 4 - 5 ngày trời nóng như trên, miền Bắc sẽ có vài ngày rất nóng với nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội có thể lên đến 44 - 45oC trước khi giảm (nhưng cũng không giảm nhiều). Có thể nói đây là đợt nắng nóng diện rộng và dài ngày.

Xu hướng nắng nóng kéo dài này đang diễn ra ở khắp các nước Đông Nam Á, đúng theo dự báo từ đầu năm rằng mùa Hè năm nay nhiều khả năng sẽ nóng hơn mùa Hè 2023 - vốn đã có những mức nhiệt độ phá kỷ lục. Hoặc như cảnh báo mới đây của cơ quan khí tượng của Thái Lan thì mùa Hè đã thực sự đến rồi chứ không cần chờ đến tháng 5 hay tháng 6, và thời tiết những ngày tới chỉ có nóng và rất nóng thôi.