Xem "Chó Hoang Và Xương" mới thấy "size gap" cặp đôi chính quan trọng tới mức nào

HHTO - Khán giả yêu thích phim Hoa ngữ vốn rất quan tâm đến “size gap”, đặc biệt là ở dòng phim ngôn tình. Thành công của "Chó Hoang Và Xương" càng chứng tỏ chênh lệch vóc dáng có ảnh hưởng cực lớn đến thành bại của phim.

Chó Hoang Và Xương đang là phim ngôn tình được chú ý hiện nay. Bên cạnh câu chuyện đầy trắc trở, bi kịch của hai nhân vật chính thì độ ăn ý giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng ghi điểm. Khán giả Trung Quốc vốn rất coi trọng size gap (độ chênh lệch vóc dáng giữa hai diễn viên chính), trong đó nhà trai cao lớn vững chãi còn nhà gái bé nhỏ xinh xắn, tạo cảm giác bên che chở bên yếu đuối.

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi chênh nhau 17 cm.

Khoảng cách size gap lý tưởng trong mắt netizen là khoảng 15 cm trở lên và cặp đôi chính Chó Hoang Và Xương chênh nhau 17 cm. Tống Uy Long cao 1m85 còn Trương Tịnh Nghi cao 1m68 nên mỗi khi đứng cạnh nhau đều được khen đẹp đôi. Nhà sản xuất Chó Hoang Và Xương cũng biết lợi thế này nên tung ra rất nhiều ảnh hai người sóng đôi khiến khán giả càng muốn xem phim.

Hai người được khen đẹp đôi.

Ngược lại, nhiều phim lại mất điểm khi không tạo ra size gap ấn tượng. Tình Yêu Có Pháo Hoa dù nội dung được đánh giá là hấp dẫn thì vẫn bị phàn nàn khi Đàn Kiện Thứ có chiều cao chỉ nhỉnh hơn Vương Sở Nhiên chút xíu.

Vì thế, Vương Sở Nhiên phải đi giày bệt trong phần lớn thời lượng phim, khiến khán giả thấy bất bình vì nếu được đi giày cao gót sẽ tôn dáng hơn nhiều. Chưa kể nhóm quay phim còn không khéo chọn góc quay khiến nhiều cảnh quay, nhìn Vương Sở Nhiên có phần còn to lớn hơn bạn diễn.

Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ lại có chiều cao ngang bằng.

Hoặc phim Kiều Sở cũng vậy, Chu Dực Nhiên và Trần Đô Linh có size gap tới 14 cm nhưng không hiểu sao khi lên phim, Chu Dực Nhiên nhìn không cao lớn hơn bạn diễn. Thậm chí Trần Đô Linh vốn có thân hình mảnh mai nhưng có những cảnh cô ngang bằng đối phương, khiến khán giả dù có muốn vẫn không thấy hai người đẹp đôi.