Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Xem "Chó Hoang Và Xương" mới thấy "size gap" cặp đôi chính quan trọng tới mức nào

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khán giả yêu thích phim Hoa ngữ vốn rất quan tâm đến “size gap”, đặc biệt là ở dòng phim ngôn tình. Thành công của "Chó Hoang Và Xương" càng chứng tỏ chênh lệch vóc dáng có ảnh hưởng cực lớn đến thành bại của phim.

Chó Hoang Và Xương đang là phim ngôn tình được chú ý hiện nay. Bên cạnh câu chuyện đầy trắc trở, bi kịch của hai nhân vật chính thì độ ăn ý giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng ghi điểm. Khán giả Trung Quốc vốn rất coi trọng size gap (độ chênh lệch vóc dáng giữa hai diễn viên chính), trong đó nhà trai cao lớn vững chãi còn nhà gái bé nhỏ xinh xắn, tạo cảm giác bên che chở bên yếu đuối.

size-gap-4.jpg
size-gap-8.jpg
Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi chênh nhau 17 cm.

Khoảng cách size gap lý tưởng trong mắt netizen là khoảng 15 cm trở lên và cặp đôi chính Chó Hoang Và Xương chênh nhau 17 cm. Tống Uy Long cao 1m85 còn Trương Tịnh Nghi cao 1m68 nên mỗi khi đứng cạnh nhau đều được khen đẹp đôi. Nhà sản xuất Chó Hoang Và Xương cũng biết lợi thế này nên tung ra rất nhiều ảnh hai người sóng đôi khiến khán giả càng muốn xem phim.

size-gap-3.jpg
Hai người được khen đẹp đôi.

Ngược lại, nhiều phim lại mất điểm khi không tạo ra size gap ấn tượng. Tình Yêu Có Pháo Hoa dù nội dung được đánh giá là hấp dẫn thì vẫn bị phàn nàn khi Đàn Kiện Thứ có chiều cao chỉ nhỉnh hơn Vương Sở Nhiên chút xíu.

Vì thế, Vương Sở Nhiên phải đi giày bệt trong phần lớn thời lượng phim, khiến khán giả thấy bất bình vì nếu được đi giày cao gót sẽ tôn dáng hơn nhiều. Chưa kể nhóm quay phim còn không khéo chọn góc quay khiến nhiều cảnh quay, nhìn Vương Sở Nhiên có phần còn to lớn hơn bạn diễn.

tinh-yeu-4.jpg
Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ lại có chiều cao ngang bằng.

Hoặc phim Kiều Sở cũng vậy, Chu Dực Nhiên và Trần Đô Linh có size gap tới 14 cm nhưng không hiểu sao khi lên phim, Chu Dực Nhiên nhìn không cao lớn hơn bạn diễn. Thậm chí Trần Đô Linh vốn có thân hình mảnh mai nhưng có những cảnh cô ngang bằng đối phương, khiến khán giả dù có muốn vẫn không thấy hai người đẹp đôi.

b6e0d40ea40169949aa8b50d9c30b8b896b77054-size47-w640-h860.jpg
Trần Đô Linh, Chu Dực Nhiên nhìn ngang bằng nhau.
qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim ngôn tình #size gap #Chó Hoang Và Xương #Tống Uy Long #Trương Tịnh Nghi

Xem thêm

Cùng chuyên mục