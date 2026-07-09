Khán giả lắc đầu khi Ngu Thư Hân vẫn điệu đà thái quá dù đóng phim thể thao

HHTO - Cứ tưởng Ngu Thư Hân sẽ thay đổi khi làm nữ chính trong một phim có đề tài thể thao nhưng hóa ra cô vẫn điệu đà đến thái quá như nhiều phim trước.

Ngu Thư Hân luôn là cái tên gây nhiều tranh cãi mỗi khi đóng phim và Xán Như Phồn Tinh cũng vậy. Nhiều khán giả từng phát ngán với kiểu vai diễn nhõng nhẽo, điệu đà, hay làm nũng với lối nói chuyện nhí nhảnh của Ngu Thư Hân và hy vọng cô sẽ thay đổi trong phim mới.

Ngu Thư Hân vào vai người phụ trách một đội bóng đá học đường.

Bởi lần này, nhân vật Lâm Văn Tinh của Ngu Thư Hân là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang làm việc quản lý trang thiết bị tập thể thao ở một trường trung học. Lâm Văn Tinh còn phụ trách đội bóng đá của trường, cùng huấn luyện viên Vương Pháp cùng đưa đội bóng tưởng đã tan rã thành một tập thể gắn kết và giành thành tích cao.

Xán Như Phồn Tinh có đề tài liên quan đến thể thao, Ngu Thư Hân cũng tiết lộ cô nghiên cứu nhiều về nhân vật và câu chuyện để có được phong cách mạnh mẽ. Nhưng trong các sự kiện quảng bá phim, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên siêu điệu đà khi tập đá bóng, thậm chí còn có động tác ngả người vào bạn diễn Trần Tĩnh Khả vô cùng nũng nịu. Từ đó mà Ngu Thư Hân lại bị than phiền là điệu đà không cần thiết, cố tình diễn quá lố để gây chú ý.

Ngu Thư Hân bị chê điệu quá mức cần thiết khi quảng bá phim.

Bản thân phim Xán Như Phồn Tinh cũng có một chi tiết mất điểm trong mắt khán giả, đó là cảnh Lâm Văn Tinh gọi các thành viên trong đội bóng là “bé cưng”. Nữ chính không lớn hơn nhiều tuổi so với các học sinh trung học nên câu thoại này bị xem là bất ổn, cứ như Lâm Văn Tinh muốn “thả thính”.

Thế nhưng vẫn có cư dân mạng bênh vực, rằng nguyên tác gốc viết như vậy nên biên kịch vẫn giữ nguyên mà thôi. Lâm Văn Tinh xem đội bóng như em trai trong nhà nên mới gọi thân thiết như vậy chứ không hề có ý đồ nào khác.