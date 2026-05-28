Tinh Hà “Say Hi”: Dương Domic - Pháp Kiều hội ngộ, Đặng Hồng Hải chào sân V-Pop

HHTO - Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục công bố 4 nghệ sĩ tiếp theo gồm Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và DANG HONG HAI (Đặng Hồng Hải). Sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ này cho thấy bức tranh đa dạng, khi chương trình quy tụ những gương mặt đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ sau Anh Trai “Say Hi” cùng một nhân tố trẻ từng gây chú ý ở K-Pop.

Dương Domic

Sau màn bứt phá tại Anh Trai “Say Hi” 2024 với danh hiệu The Best Transformer, Dương Domic tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong năm 2025 bằng loạt sản phẩm âm nhạc tạo hiệu ứng rộng khắp. Ca khúc Mất Kết Nối trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và phần lời dễ chạm đến cảm xúc của khán giả trẻ, đồng thời từng góp mặt trong Top 50 ca khúc thịnh hành toàn cầu trên Spotify.

Không dừng lại ở một bản hit, Dương Domic tiếp tục gây bão với nhiều sản phẩm như Tràn Bộ Nhớ và Không Thời Gian, cho thấy định hướng rõ ràng với chất nhạc trẻ trung, hiện đại và khả năng tạo dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt.

Ca khúc Tràn Bộ Nhớ gây sốt làng nhạc Việt.

Bên cạnh thành tích trên nền tảng số, Dương Domic còn được ghi nhận qua các giải thưởng như Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh và Nghệ sĩ mới của năm tại giải thưởng Cống hiến. Với nền tảng đó, sự góp mặt của anh tại Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những bản hit bùng nổ.

Pháp Kiều

Sau những dấu ấn cá nhân tại Anh Trai “Say Hi” 2024, Pháp Kiều bước sang năm 2025 với album đầu tay KIÊU XA, dự án được đầu tư chỉn chu và thể hiện rõ tư duy âm nhạc cũng như định hình hình ảnh của Pháp Kiều. Album gồm 9 ca khúc, phản ánh những lớp cảm xúc đối lập: Mạnh mẽ nhưng mong manh, gai góc nhưng nhiều nội tâm.

Những sản phẩm như Cung Tên Tình Yêu và 3 BÍCH tiếp tục giúp Pháp Kiều duy trì sức nóng trên các nền tảng số, đồng thời ghi nhận sự quan tâm tích cực từ khán giả trẻ. Không chỉ hoạt động âm nhạc, Pháp Kiều còn dần trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí và chiến dịch thương hiệu nhờ phong cách thời trang khác biệt cùng gu thẩm mỹ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ca khúc "3 BÍCH" của Pháp Kiều kết hợp cùng tlinh.

Ali Hoàng Dương

Từng tạo thiện cảm tại Anh Trai “Say Hi” 2024 nhờ nguồn năng lượng hài hước, Ali Hoàng Dương tiếp tục ghi điểm với hình ảnh thân thiện và duyên dáng. Bước ra từ ngôi vị Quán quân The Voice Vietnam 2017, anh từng bước xây dựng hình tượng nghệ sĩ trình diễn toàn diện với giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

Trong hành trình âm nhạc của mình, Ali Hoàng Dương ghi dấu qua nhiều ca khúc như Đường Em Đi Anh Sẽ Đi Ngược Lại, Vì Em Là Lý Do, Đừng Nói Là, Sai Từ Đầu… Đồng thời, anh cũng để lại ấn tượng qua các bài hát nhạc phim, trong đó có ca khúc Điều Cha Chưa Nói - nhạc phim Bố Già.

Ali Hoàng Dương là giọng ca của ca khúc nhạc phim Bố Già.

Sự trở lại tại Vũ Trụ “Say Hi” cho thấy tinh thần sẵn sàng làm mới bản thân của nam ca sĩ, đồng thời mở ra kỳ vọng về những tiết mục giàu cảm xúc và bất ngờ hơn trong màu sắc âm nhạc lẫn trình diễn.

DANG HONG HAI

Khác với ba nghệ sĩ còn lại, DANG HONG HAI (Đặng Hồng Hải) là gương mặt trẻ lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam với Tinh Hà “Say Hi”. Anh gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, khả năng hát, nhảy, sáng tác cùng tư duy âm nhạc hiện đại.

Trước khi theo đuổi con đường idol tại Hàn Quốc, Đặng Hồng Hải từng tham gia The Voice Kids Vietnam và là học sinh xuất sắc của THPT chuyên Lê Hồng Phong, sở hữu thành tích học tập tốt cùng năng khiếu âm nhạc nổi bật. Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn Boys Planet với ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m80 cùng khả năng sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn tại K-Pop.

Năm 2023, anh trở thành thực tập sinh độc quyền của Dongyo Entertainment tại Seoul để phát triển theo hướng idol K-Pop. Dù dừng chân ở hạng 46 tại Boys II Planet, DANG HONG HAI vẫn tiếp tục hành trình quốc tế khi tham gia Planet C: Home Race năm 2025. Lần đầu xuất hiện trước khán giả Việt Nam tại chương trình Tinh Hà "Say Hi", anh được kỳ vọng sẽ mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại cho chương trình.