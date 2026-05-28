Poster Tinh Hà “Say Hi” tạo tranh luận, được đặt lên bàn cân với Anh Trai “Say Hi”

HHTO - Sau khi công bố danh sách các nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, show âm nhạc thực tế Tinh Hà “Say Hi” tạo ra tranh luận khi phần thiết kế poster được một bộ phận khán giả đặt lên bàn cân so sánh với Anh Trai "Say Hi" 2025.

Sáng 28/5, những anh trai đầu tiên góp mặt tại chương trình Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lộ diện bao gồm: Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei, CoolKid. Đây đều là những cái tên đã được cộng đồng mạng dự đoán từ trước nên không tạo quá nhiều bất ngờ về mặt đội hình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều hơn lại nằm ở phần hình ảnh công bố nghệ sĩ.

Những anh trai đầu tiên góp mặt tại chương trình Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lộ diện.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những tấm poster này có thiết kế khá cơ bản, chưa đủ gây ấn tượng như kỳ vọng. Không ít khán giả nhận ra chương trình sử dụng lại một vài hình ảnh cũ của các Anh trai thay vì thực hiện bộ ảnh theo concept mới.

Các poster công bố nghệ sĩ của Tinh Hà “Say Hi” nhanh chóng được đem ra so sánh với Anh Trai “Say Hi” 2025 và Em Xinh “Say Hi” - hai chương trình từng gây ấn tượng nhờ bộ ảnh giới thiệu được đầu tư bài bản, có concept rõ ràng ngay từ những đợt công bố nghệ sĩ đầu tiên.

Dù vậy, không ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực ê-kíp chương trình. Nhiều ý kiến cho rằng sau hiệu ứng từ Vũ Trụ “Say Hi”, các nghệ sĩ hiện đều sở hữu lịch trình hoạt động dày đặc hơn trước, khó có thể sắp xếp được thời gian cho những bộ ảnh mới. Trong bối cảnh quá trình sản xuất diễn ra gấp rút, việc tận dụng lại hình ảnh cũ được xem là giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ truyền thông cho chương trình.

Nhiều ý kiến cho rằng sau hiệu ứng từ Vũ Trụ “Say Hi”, các nghệ sĩ hiện đều sở hữu lịch trình hoạt động dày đặc hơn trước.

Không ít người theo dõi Tinh Hà “Say Hi” hiện kỳ vọng chương trình sẽ sớm mang đến những poster được đầu tư chỉn chu hơn, tương xứng với sức hút của mùa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật thuộc Vũ Trụ “Say Hi”.