Nữ nghệ sĩ đứng sau tiếng đàn nhị trong ca khúc Gentleman tại Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” mang đến 6 tiết mục với màu sắc đặc biệt, pha trộn tinh tế giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc hiện đại. Bên cạnh dàn khách mời quốc tế, chương trình còn quy tụ những nghệ sĩ kỳ cựu trong biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho từng màn trình diễn. Đặc biệt, sự kết hợp giữa nghệ sĩ đàn nhị Hồ Thảo Linh và team KIMLONG trong ca khúc "Gentleman" nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", KIMLONG cùng với HURRYKNG, DILLAN và Jaysonlei đã mang đến sân khấu Gentleman với màu sắc mới lạ khi kết hợp dàn kèn đồng quốc tế LOS FUEGOS HORNS cùng chất liệu đờn ca tài tử. Sự hào quyện giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng truyền thống đã tạo nên một trong những tiết mục nổi bật trong Livestage 2.

Ca khúc Gentleman kết hợp giữa tiếng đàn cò truyền thống và kèn đồng quốc tế.

Ít ai biết, để có được những giai điệu đàn nhị hòa quyện với bản phối, KIMLONG và nghệ sĩ Hồ Thảo Linh đã cùng ngồi trong phòng thu để thử nghiệm, chỉnh sửa từng câu nhạc. Dù nhận được lời mời thu âm gấp sau lịch diễn khuya, nữ nghệ sĩ vẫn nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, góp phần hoàn thiện tiết mục. Sự nhiệt tình và tinh thần đồng hành của cô đã để lại nhiều thiện cảm với cộng đồng người hâm mộ.

Nghệ sĩ Hồ Thảo Linh (tên đầy đủ Nguyễn Hồ Thảo Linh, sinh năm 1998) là gương mặt trẻ nổi bật của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của nghệ sĩ Hồ Nga và nghệ sĩ Kim Quang. Chuyên ngành chính của Thảo Linh là đàn nhị, đồng thời cô có thể biểu diễn thêm 7 loại nhạc cụ khác như đàn tranh, đàn đá, đàn T'rưng, đàn K'ni hay piano.

Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Hồ Thảo Linh đã sớm theo ba mẹ đi biểu diễn và nuôi dưỡng tình yêu với nhạc cụ dân tộc từ nhỏ. Cô bắt đầu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia Vietnam's Got Talent 2014 với nhóm Bốn Chị Em. Những màn trình diễn kết hợp đàn nhị, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu, sáo trúc, đàn đá và cồng chiêng cùng phong cách dàn dựng hiện đại đã giúp nhóm ghi dấu ấn, mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Tiết mục nhận Nút Vàng của nhóm Bốn Chị Em trong Vietnam's Got Talent 2014.

Trong nhiều năm hoạt động, nữ nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn tại các chương trình của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, lưu diễn cùng nhóm Mặt Trời Đỏ ở nhiều quốc gia và góp mặt trong các dự án giao lưu âm nhạc quốc tế.



Hồ Thảo Linh biểu diễn tại chương trình Ossso Fusion Musical Experience 2016.

Đặc biệt, Hồ Thảo Linh là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Chào Show. Chương trình kết hợp âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, ánh sáng và ẩm thực truyền thông theo cách thức mới mẻ. Tại đây, cô cùng các nghệ sĩ đưa khán giả vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam qua những giai điệu đặc trưng, hình ảnh sống động và các món ăn đặc trưng của 3 miền. Chào Show đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng Lan Tỏa Văn Hóa Việt và Tinh Hoa Sáng Tạo tại Lễ trao giải Tinh Hoa Việt 2025.

Sau thời gian du học tại Trung Quốc và Nhật Bản, Hồ Thảo Linh trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô tích cực góp mặt trong nhiều dự án kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại, với mong muốn đưa tiếng đàn nhị đến gần hơn với khán giả. Việc đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" cho thấy niềm mong muốn của nữ nghệ sĩ trong việc lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc trên sân khấu nhạc trẻ.