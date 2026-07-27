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Tinh Hà "Say Hi" tập 4: Có Gì Đâu Mà Cay, Mộng Duyên dẫn đầu Top Trending

Ngọc Hân

HHTO - Ngay sau khi tập 4 Tinh Hà “Say Hi” phát sóng, hàng loạt ca khúc của Livestage 2 nhanh chóng góp mặt trên bảng xếp hạng Top Trending YouTube Việt Nam. Nổi bật nhất là “Có Gì Đâu Mà Cay” vươn lên vị trí đầu tiên, dù chỉ xếp hạng 6 trong đêm thi.

Theo thống kê từ Kworb, chỉ sau chưa đầy 24 giờ sau khi bản Performance lên sóng, tiết mục Có Gì Đâu Mà Cay của đội trưởng CAPTAIN BOY cùng CoolKid, Xuân Định KY và IVAN đã vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu Top Trending Vietnam, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc trên các nền tảng mạng xã hội.

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Mang đậm màu sắc hip-hop, Có Gì Đâu Mà Cay ghi dấu ấn với sự kết hợp giữa tiếng guitar điện mạnh mẽ và âm thanh đàn nguyệt, tạo nên một sân khấu bùng nổ đúng như tinh thần của bài hát. Bên cạnh đó, phần trình diễn của Xuân Định KY và IVAN nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong lần đầu thể hiện khả năng rap.

Thực tế, để hoàn thiện tiết mục, các thành viên trong đội đã nhiều lần chỉnh sửa và thay đổi demo trước khi chốt phiên bản cuối cùng. Quá trình làm việc liên tục trong nhiều ngày cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cả đội, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của CAPTAIN BOY trong lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng.

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Thành tích này cũng khiến cộng đồng mạng gọi vui CoolKid là "linh vật Top 1 Trending" thế hệ mới của Vũ trụ "Say Hi", nối tiếp Pháp Kiều. Trước Có Gì Đâu Mà Cay, CoolKid cũng góp mặt trong 50 Cuộc Gọi Nhỡ - ca khúc từng cán mốc Top 1 TrendingLive Stage trước, giúp nam nghệ sĩ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng.

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Tiếp nối thành công của Có Gì Đâu Mà Cay, ca khúc Mộng Duyên của team Quang Hùng MasterD, cùng Sơn.K, JSOL và Song Luân cũng lập thành tích ấn tượng khi vươn lên Top 1 YouTube Overall Chart Việt Nam. Không chỉ gây sốt trong nước, ca khúc còn xuất hiện ở Top 47 YouTube Overall Chart toàn cầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ của màn trình diễn sau Livestage 2.

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Có thể thấy, sức hút của Tinh Hà "Say Hi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hàng loạt ca khúc từ Livestage 2 liên tiếp góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Những thành tích này không chỉ phản ánh sự yêu thích của cộng đồng người hâm mộ mà còn là "quả ngọt" cho quá trình đầu tư, sáng tạo và nỗ lực hết mình của các Anh Trai trong từng bài hát.

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Xem thêm tin tức về chương trình Tinh Hà "Say Hi" ngay TẠI ĐÂY.

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Ngọc Hân
#Tinh Hà #Say Hi #Live stage 2 Tinh Hà Say Hi #CAPTAIN BOY #CoolKid #Xuân Định KY #IVAN #QUang Hùng MasterD

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Tinh Hà "Say Hi"

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