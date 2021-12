Top 20 diễn viên Hàn được yêu thích nhất 2021: Cặp đôi "Hometown Cha Cha Cha" dẫn đầu!

HHT - Gallup Korea mới đây đã công bố danh sách Top 20 diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn Quốc năm 2021. Danh sách này dựa trên bình chọn của 1700 người từ 13 tuổi trở lên. Mỗi người được bình chọn tối đa 2 diễn viên truyền hình. Với sức ảnh hưởng của bộ phim "Hometown Cha Cha Cha" và "Squid Game", không bất ngờ khi Kim Seon Ho, Shin Min Ah, Lee Jung Jae là những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng (BXH).

Tuy vướng vào ồn ào với bạn gái cũ nhưng với màn "quay xe" khiến dân tình chóng mặt, Kim Seon Ho được minh oan. Điều này khiến những khán giả có thiện cảm với nam diễn viên lại càng yêu mến Kim Seon Ho hơn. Sau sự việc này, Kim Seon Ho xác nhận góp mặt trong bộ phim điện ảnh Sad Tropics. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chưa lộ diện trước truyền thông.

Xếp hạng 2 trong danh sách này là Shin Min Ah. Màn tái xuất của nàng "hồ ly" trong Hometown Cha Cha Cha khiến nhiều khán giả xuýt xoa bởi nhan sắc không tuổi, cùng phản ứng hóa học cực ngọt với Kim Seon Ho. Không chỉ nhan sắc, từng câu thoại trong phim của nữ diễn viên cũng được khán giả yêu thích.

Đồng hạng 2 với Shin Min Ah là Lee Jung Jae, nam chính của bộ phim Squid Game. Tên tuổi Lee Jung Jae bùng nổ trên toàn cầu nhờ cơn sốt của Squid Game. Sức hút lịch lãm của nam diễn viên đã giúp Lee Jung Jae "lọt vào mắt xanh" và trở thành đại sứ toàn cầu của GUCCI vào tháng 11/2021.

Cái tên tiếp theo trong danh sách gọi tên Jeon Ji Hyun. Nữ diễn viên tham gia hai bộ phim là Kingdom và Jirisan trong năm 2021. Dù cả hai bộ phim đều không tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi, nhưng điều này không làm danh tiếng của "mợ chảnh" sụt giảm.

Cũng giống như Jeon Ji Hyun, bộ phim Now, We Are Breaking Up mà Song Hye Kyo đang đóng cũng không tạo được tiếng vang lớn. Nhưng một điều không thể phủ nhận chính là nhan sắc tường thành và sự tận tụy trong nghề của nữ diễn viên. Mỹ nhân xứ Hàn xếp ở vị trí thứ 5 của BXH.

Top 20 cũng sở hữu những cái tên ấn tượng khác như Nam Goong Min, Choi Myung Gil... Song Joong Ki và "bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung đồng hạng 10. Youn Yuh Jung cũng được chọn là một trong 6 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất K-Biz 2021 do CJ ENM công bố.

Trong khi đó, Gong Yoo và "người bà quốc dân" Kim Young Ok đồng hạng 14. Hyun Bin và Park Seo Joon đồng hạng 16. Go Doo Shim, Kim Yoo Jung đồng hạng 18. Dự án phim mới được công chiếu hiếm hoi trong năm nay có thể là nguyên do khiến Hyun Bin và Park Seo Joon - hai người từng giữ vị trí thứ 3 và 4 trong danh sách năm 2020, lại tụt hạng và nằm gần cuối bảng.

Đáng chú ý, dù đang nhập ngũ và không hoạt động nghệ thuật nhưng Park Bo Gum vẫn được gọi tên trong danh sách này và là người "chốt sổ" Top 20. Trong BXH năm 2020, nam diễn viên là người xếp thứ 2.

So với năm ngoái, Kim Hee Ae - nữ diễn viên đứng đầu BXH vào năm ngoái, một phần nhờ sự bùng nổ của bộ phim Thế Giới Hôn Nhân, đã vắng mặt trong Top 20 năm nay.

