Từ clip Nghi thức Đội "biến tướng": Đội viên Alpha rèn bản lĩnh từ chối trào lưu sai

HHTO - Vừa qua, một số đoạn clip các Đội viên thực hiện Nghi thức Đội với hình thức khác lạ: Có nhóm đi kiểu "cà thọt" chân thấp chân cao, có nhóm lắc hông như trend nhảy TikTok... gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phía sau đó là câu chuyện lớn hơn: Làm thế nào để mỗi đội viên không bị cuốn theo những xu hướng, trào lưu mạng xã hội tự phát và giữ gìn những giá trị cốt lõi và chuẩn mực của Đội?

Tinh thần cốt lõi của nghi thức Đội bị lãng quên?

Một hoạt động trại hè tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa) trở thành tâm điểm chú ý gây tranh cãi dữ dội sau khi các clip ghi lại cảnh đội viên thực hiện Nghi thức Đội theo cách khác lạ: Một chân cao, một chân thấp, động tác giật cục với nhịp trống dồn dập, được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh thực hiện Nghi thức Đội gây tranh cãi trên MXH. - Ảnh chụp màn hình

Động tác này hoàn toàn sai với hướng dẫn trong tài liệu Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Theo đó, khi có khẩu lệnh “Đi đều - bước!”, đội viên bắt đầu bằng chân trái, bước theo nhịp còi, trống hoặc lời hô, giữ người thẳng và mắt nhìn về phía trước. Tài liệu cũng nêu rõ: Khi di chuyển, gót chân tiếp đất trước, không đá hất chân về phía trước hoặc giật chân ra phía sau.

Sau khi đoạn clip lan truyền, một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hình ảnh đã bị cắt ghép từ buổi tập trước khi hội thi chính thức diễn ra. Tuy nhiên, dù là tập luyện hay thi chính thức, “cắt ghép” không thể là lý do bào chữa cho việc thực hiện sai quy định Nghi thức Đội. Ngoài đoạn clip này, netizen cũng phát hiện một số đoạn clip khác có hình ảnh thực hiện Nghi thức Đội sai hướng dẫn khi đưa vào các động tác lắc hông, đánh hông như các trend nhảy TikTok.

Bản lĩnh vượt lên "hội chứng đám đông"

Điều đáng suy ngẫm sau vụ việc là những động tác sai lệch ấy vẫn nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò từ nhiều Đội viên, giáo viên phụ trách, phụ huynh và khán giả theo dõi hội thi. Sự hưởng ứng của những người có mặt sẽ khiến nhiều Đội viên mặc định đó là cách thực hiện đúng và tiếp tục lặp lại trong những lần sau.

Nhiều năm đồng hành cùng con trong những cuộc thi Đoàn - Đội, chị Như Quỳnh (Phụ huynh trường THCS Duy Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Đằng sau những hội thi và thành tích của các con là những buổi tập đầy nắng gió, mang theo công sức của cả tập thể. Nhưng trong mỗi hoạt động dù là học thuật, văn nghệ, Đoàn - Đội, cha mẹ và thầy cô tại trường đều theo dõi sát sao, góp ý kịp thời để các con không bị cuốn theo những xu hướng, trào lưu mạng xã hội tự phát và giữ được những chuẩn mực cần có”.

Công tác tập huấn nghi thức Đội diễn ra tập trung và nghiêm túc tại Liên Đội trường THCS Duy Tân.

Bạn Lê Gia Vinh. Ảnh: NVCC.

Tại Liên đội của mình, đầu mỗi năm học, chúng mình đều được tham gia các đợt tập huấn về Nghi thức Đội do Hội đồng Đội cấp trên tổ chức. Thầy Tổng phụ trách Đội trường THCS Hùng Vương của mình luôn kiểm tra, tổ chức rèn luyện định kỳ hằng tháng để các bạn đều thực hành đúng động tác, chấp hành Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Bạn Lê Gia Vinh (Lớp 10 Anh 1, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, cựu Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai)

"Để giữ được nhịp đi đều, chuẩn xác, tự tin, mình thường "cảm nhịp bằng tai" thay vì gồng mình đếm bước. Việc thả lỏng giúp đôi chân bước tự nhiên theo tiếng trống cái. Mình cũng giữ lưng thẳng, thả lỏng vai và duy trì nhịp thở đều để cơ thể không bị mất sức", Gia Vinh bật mí.

Để nghi thức Đội được thực hiện đúng và thống nhất

Anh Lê Anh Quân (Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương) chia sẻ: “Nghi thức Đội là hệ thống quy định mang tính thống nhất của tổ chức, là "ngôn ngữ chung" kết nối hàng triệu đội viên trên cả nước. Dù ở miền núi hay đồng bằng, trong trường học hay ngoài nhà trường, mỗi đội viên đều phải được tiếp cận và thực hành cùng một chuẩn mực”.

Anh Lê Anh Quân (Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương). Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương.

Nghi thức Đội cần được thực hiện thống nhất, còn sự sáng tạo nên được thể hiện ở các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và kết nối đội viên. Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tăng cường kiểm tra, tập huấn, chấn chỉnh việc thực hiện sai nghi thức, đơn vị không được tự bổ sung, lược bỏ hoặc biến tấu theo cách hiểu riêng.

Bạn Đỗ Trà My. Ảnh: NVCC.

Theo mình, mỗi đội viên cũng cần chủ động nhận thức cách thực hiện Nghi thức Đội đúng bằng việc tham khảo từ nguồn tài liệu chính thức trên website Thiếu Nhi Việt Nam của Hội đồng Đội Trung ương. Bạn Đỗ Trà My (Liên Đội trưởng Liên Đội trường

THCS Nghĩa Tân, Hà Nội)

Từ động tác đến tác phong, bộ đồng phục gọn gàng, khăn quàng đỏ ngay ngắn, mái tóc chỉn chu đều góp phần tạo nên thần thái nghiêm túc, tự tin của mỗi đội viên trong mỗi buổi chào cờ, lễ duyệt Đội hay hội thi.