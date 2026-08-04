Chung kết Quốc tế AIMO: Vừa là sân chơi học thuật vừa là trải nghiệm văn hóa

HHTO - Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 đã chính thức khép lại với lễ trao giải được tổ chức vào sáng 4/8. Không đơn thuần là sân chơi học thuật, AIMO còn là nơi cho các bạn học sinh năm châu kết nối, cơ hội để nước chủ nhà có dịp quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa.

Phát biểu tại lễ trao giải Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức AIMO Việt Nam nhận định: "Dù nhận được giải thưởng nào, các em đều là những người chiến thắng, bởi đã dám thử sức, dám vượt qua giới hạn của bản thân và cùng nhau bước vào một hành trình chinh phục tri thức".

Nhà báo Phùng Công Sưởng trao giải cho 2 học sinh giành cúp Á quân Chung kết Quốc tế AIMO 2026 của đoàn Việt Nam.

Ông gửi lời chúc mừng đến các quốc gia sau một hành trình nhiều thử thách ở AIMO. Nhà báo thay mặt BTC của AIMO Việt Nam, trân trọng cảm ơn BTC AIMO quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức vòng Chung kết Quốc tế năm nay.

"Đây không chỉ là một sự kiện học thuật ý nghĩa, mà còn là niềm vinh dự đối với nước chủ nhà, là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn rộng mở chào đón những giá trị tốt đẹp của tri thức nhân loại". Nhà báo Phùng Công Sưởng,

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức AIMO Việt Nam

Đoàn học sinh quốc tế đến tham gia AIMO 2026 không chỉ nhớ mãi niềm vui khi chinh phục được đề thi, mà còn là ký ức khó quên về những người bạn mới, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng gửi lời tri ân đến các giáo viên, phụ huynh - những người đã đồng hành, vun đắp cho hành trình trưởng thành của các bạn học sinh.

Tại lễ trao giải, ông Phùng Công Sưởng không quên chúc mừng thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam. Những tấm huy chương các bạn đem về là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của học sinh Việt Nam tại sân chơi học thuật quốc tế. Đây sẽ là cột mốc đẹp, tiếp thêm cho thế hệ học sinh mới niềm tin để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và dùng tài năng để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho đất nước.

Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam sở hữu 205 thí sinh đạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố; trong đó có 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Bạn Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, trường Trường THCS Đặng Thai Mai (Nghệ An) xuất sắc giành cúp Vô địch. Bạn Lưu Hải Đăng, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long (Hà Nội) đạt giải Á quân 1 và cúp International Star (danh hiệu dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham dự).