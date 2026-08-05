Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang vào ngày 14-15/8

HHTO - Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn đối với tất cả thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào ngày 14-15/8 sau khi cơ quan điều tra xác định sai phạm diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, ảnh hưởng đến tính trung thực và công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kết quả thi ban đầu sẽ không được sử dụng để xét tuyển cho đến khi có kết quả thi lại.

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Chủ trì buổi họp báo có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương. Tham dự còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan cùng UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tổ chức thi lại toàn bộ các môn vào ngày 14-15/8

Thông tin tại họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Kỳ thi lại sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, kết quả dự kiến được công bố vào ngày 19/8.

Theo ông Chương, quyết định này được đưa ra trên cơ sở nhiều căn cứ, trong đó kết quả phân tích cho thấy điểm thi của điểm thi này cao bất thường so với mặt bằng chung cả nước; giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài cho thí sinh; một số thí sinh cũng thừa nhận có trao đổi bài làm trong quá trình thi.

Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (bên phải). (Ảnh: Dương Triều)

"Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy những hành vi trên đã làm cho kết quả bài thi của thí sinh tại điểm thi này không còn bảo đảm tính trung thực. Vì vậy, Bộ GD&ĐT có đầy đủ căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại" - ông Huỳnh Văn Chương nói.

Toàn bộ kết quả thi ban đầu của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi hoàn thành kỳ thi, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để phục vụ xét tuyển theo nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

Sai phạm diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ đã yêu cầu các Sở GD&ĐT trên cả nước phân tích dữ liệu điểm thi, đồng thời phối hợp với Bộ Công an và các địa phương kiểm tra các dấu hiệu bất thường.

Qua phân tích dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố cùng phản ánh từ báo chí và dư luận, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Công an xác minh vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Trên cơ sở kết quả điều tra và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn đối với tất cả thí sinh tại điểm thi này.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Dương Triều)

Thi lại không phải hình thức kỷ luật thí sinh

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm sự công bằng và tính minh bạch của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có những thí sinh có hành vi vi phạm quy chế, sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Bộ cũng cho biết, kể cả trong trường hợp thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp, đã trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học, nếu sau này cơ quan chức năng kết luận có hành vi vi phạm quy chế thi thì vẫn sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Đã khởi tố 29 bị can, tăng thêm 2 người

Cũng tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Chương cho biết ngay sau khi xuất hiện dữ liệu điểm thi bất thường, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng phân tích, xác định dấu hiệu vi phạm và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, tăng thêm 2 bị can so với thông tin công bố ngày 17/7. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, mở rộng.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

THPT chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TPO)

Rà soát quy chế thi, siết chặt phòng chống gian lận

Từ vụ việc tại Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ rà soát toàn diện các quy định về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm bổ sung các giải pháp phòng chống gian lận, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và nâng cao hiệu quả giám sát.

Bộ cũng sẽ tiếp tục duy trì việc cử giảng viên đại học tham gia giám sát công tác tổ chức thi tại các địa phương; đồng thời tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng trách nhiệm nghề nghiệp đối với giáo viên và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm.

Song song với đó, Bộ GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình, bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, độ tin cậy và sẽ triển khai thử nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi.