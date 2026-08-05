Vì sao tất cả thí sinh ở điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang đều phải thi lại?

HHTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã quyết định tổ chức thi lại đối với thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Vậy vì sao tất cả các thí sinh tại đây đều phải thi lại dù mức độ liên quan của từng người trong vụ việc gian lận thi vẫn đang được điều tra làm rõ?

Tóm tắt nhanh: · Bộ GDĐT quyết định tổ chức thi lại đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. · Điều này không phải là kết luận tất cả 328 thí sinh đều bị xác định có hành vi gian lận. · Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh.

Phương án của Bộ GDĐT liên quan đến vụ gian lận thi cử tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 328 thí sinh sẽ thi lại tốt nghiệp, kết quả thi trước đó không được công nhận để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, theo nội dung cuộc họp báo diễn ra sáng 5/8.

Sau khi phương án này được công bố, có những người băn khoăn là nếu chưa xác định tất cả thí sinh đều gian lận thì vì sao tất cả đều phải thi lại?

Thi lại không phải vì tất cả thí sinh đều bị xác định gian lận

Phương án tổ chức thi lại đối với các thí sinh ở Điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang là dựa trên trên kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Bộ Công an, Quy chế thi tốt nghiệp THPT và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Anh/ TPO.

Theo VTV24, theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang là sai phạm có tính hệ thống, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh tại điểm thi này không bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng theo đúng quy định của quy chế thi.

Đây chính là cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang.

"Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh" - theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.

Tức là, quyết định của Bộ GDĐT không đồng nghĩa với việc kết luận cả 328 thí sinh đều có hành vi gian lận. Mà Bộ lựa chọn tổ chức cho thí sinh thi lại để tạo ra bộ kết quả hợp lệ, phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Nếu sau này cơ quan điều tra kết luận có thí sinh vi phạm Quy chế thi, những trường hợp này vẫn sẽ bị xử lý theo quy định, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm.

Ngay cả khi đã được công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào đại học, cao đẳng trên cơ sở kết quả thi lại, nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm, các thí sinh vẫn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý theo quy định, kể cả hủy kết quả, dừng việc học hoặc hủy kết quả trúng tuyển.

GS.TS Huỳnh Văn Chương. Ảnh: Dương Triều/TPO.

Kỳ thi lại sẽ diễn ra vào thời điểm nào?

Dự kiến kỳ thi lại sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 19/8/2026.

Sau khi kỳ thi lại được hoàn thành, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.