"Sảnh chờ huy chương" Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh Việt chuẩn bị quà tặng xinh

HHTO - Không chỉ chờ đợi nhận Huy chương hay giấy chứng nhận, sảnh chờ của Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 có nhiều khoảnh khắc đáng yêu như các thí sinh chờ check-in, đổi quà...

Ngày 4/8, lễ trao giải Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 chính thức diễn ra, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là đoàn thi có lực lượng thí sinh tham dự đông nhất tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026, "tổ đội" Gen Alpha Việt Nam có mặt từ sớm, phủ kín sảnh chờ bằng cờ đỏ sao vàng.

﻿ Hàng dài phụ huynh, học sinh xếp hàng chờ check-in tại backdrop của chương trình.

Có mặt tại lễ trao giải từ sớm, cô bạn Quách Ngọc Linh - học sinh lớp 9 trường THCS Quảng An (Hà Nội) mang theo một túi quà xinh gồm những chiếc nón lá nhỏ, kẹo, rối gỗ... để tặng "bạn chung bàn" như một cách mở rộng vòng bạn bè, lan tỏa sự thân thiện và nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một vài món quà nhỏ được Linh mang đến Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Linh dự thi AIMO. Cô bạn đánh giá đề khi khó nhằn. Tại vòng Chung kết Quốc tế, Linh phải bỏ đến 4 câu và nghĩ rằng bản thân sẽ không được giải cao. Tuy nhiên, cô bạn đã thành công "đổi màu" huy chương khi từ Huy chương Bạc tại vòng Chung kết Quốc gia, Linh đã là chủ nhân Huy chương Vàng của Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

"Mình chỉ nghĩ sẽ được giải Đồng hoặc khuyến khích. Mình tham gia khá ít kỳ thi. Điều mình thích nhất ở AIMO có lẽ là ban tổ chức chấm thi nhanh. Năm tới là năm cuối cấp, nếu có đủ thời gian, mình vẫn sẽ tiếp tục dự thi để thử sức. Vòng Quốc gia mình đi một mình nên chưa quen được nhiều bạn, lần này cũng đi một mình nhưng mình có chuẩn bị ít quà, hi vọng sẽ kết nối được với nhiều bạn bè hơn", Ngọc Linh chia sẻ.

Ở một góc của hội trường, một vài bạn nhỏ của đoàn Việt Nam đã đổi quà "cưng xỉu" với thí sinh từ đoàn Thái Lan.

La Thiên Ân chơi đàn guitar dành tặng mọi người trong thời gian chờ trao giải. Cậu bạn là một trong 22 thí sinh từng dự thi Chung kết Quốc tế AIMO 2025 và tiếp tục giành Huy chương Vàng ở Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Không khí tại sảnh chờ của Chung kết Quốc tế AIMO 2026 không ngừng tiếng trò chuyện rôm rả. Cậu bạn Văn Huy (học sinh chuyên Toán - trường THPT chuyên Hà Tĩnh) cùng mẹ có hơn 3 ngày ở Hà Nội để tham gia vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Nỗ lực ôn luyện của Văn Huy đã được đền đáp bằng kết quả thăng hạng khi từ Huy chương Đồng tại vòng Chung kết Quốc gia, cậu bạn đã giành về Huy chương Bạc ở Chung kết Quốc tế.

"Ban đầu, mình nghĩ bản thân không được giải. Nhưng lúc nhận kết quả, mình vui mừng đến mức lập tức gọi điện báo về nhà cho người thân và hàng xóm. Tranh thủ thời gian ra Hà Nội dự thi, mình và mẹ cũng dành thời gian đi thăm quan nhiều địa danh. Mẹ luôn đồng hành, tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực trong học tập và khi thi đấu" - Văn Huy chia sẻ.

Mẹ của cậu bạn tiết lộ, Văn Huy có sức khỏe không tốt. Cậu bạn thường bị ốm nhưng vẫn không ngừng quyết tâm mỗi khi đặt mục tiêu. Văn Huy ấp ủ ước mở trở thành sinh viên của Đại học Bách Khoa và cậu bạn vô cùng bất ngờ khi đây là địa điểm tổ chức của Chung kết Quốc gia AIMO.