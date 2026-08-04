"Sảnh chờ huy chương" Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh Việt chuẩn bị quà tặng xinh

Ngày 4/8, lễ trao giải Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 chính thức diễn ra, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là đoàn thi có lực lượng thí sinh tham dự đông nhất tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026, "tổ đội" Gen Alpha Việt Nam có mặt từ sớm, phủ kín sảnh chờ bằng cờ đỏ sao vàng.
Có mặt tại lễ trao giải từ sớm, cô bạn Quách Ngọc Linh - học sinh lớp 9 trường THCS Quảng An (Hà Nội) mang theo một túi quà xinh gồm những chiếc nón lá nhỏ, kẹo, rối gỗ... để tặng "bạn chung bàn" như một cách mở rộng vòng bạn bè, lan tỏa sự thân thiện và nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Linh dự thi AIMO. Cô bạn đánh giá đề khi khó nhằn. Tại vòng Chung kết Quốc tế, Linh phải bỏ đến 4 câu và nghĩ rằng bản thân sẽ không được giải cao. Tuy nhiên, cô bạn đã thành công "đổi màu" huy chương khi từ Huy chương Bạc tại vòng Chung kết Quốc gia, Linh đã là chủ nhân Huy chương Vàng của Chung kết Quốc tế AIMO 2026.
"Mình chỉ nghĩ sẽ được giải Đồng hoặc khuyến khích. Mình tham gia khá ít kỳ thi. Điều mình thích nhất ở AIMO có lẽ là ban tổ chức chấm thi nhanh. Năm tới là năm cuối cấp, nếu có đủ thời gian, mình vẫn sẽ tiếp tục dự thi để thử sức. Vòng Quốc gia mình đi một mình nên chưa quen được nhiều bạn, lần này cũng đi một mình nhưng mình có chuẩn bị ít quà, hi vọng sẽ kết nối được với nhiều bạn bè hơn", Ngọc Linh chia sẻ.
Không khí tại sảnh chờ của Chung kết Quốc tế AIMO 2026 không ngừng tiếng trò chuyện rôm rả. Cậu bạn Văn Huy (học sinh chuyên Toán - trường THPT chuyên Hà Tĩnh) cùng mẹ có hơn 3 ngày ở Hà Nội để tham gia vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Nỗ lực ôn luyện của Văn Huy đã được đền đáp bằng kết quả thăng hạng khi từ Huy chương Đồng tại vòng Chung kết Quốc gia, cậu bạn đã giành về Huy chương Bạc ở Chung kết Quốc tế.
"Ban đầu, mình nghĩ bản thân không được giải. Nhưng lúc nhận kết quả, mình vui mừng đến mức lập tức gọi điện báo về nhà cho người thân và hàng xóm. Tranh thủ thời gian ra Hà Nội dự thi, mình và mẹ cũng dành thời gian đi thăm quan nhiều địa danh. Mẹ luôn đồng hành, tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực trong học tập và khi thi đấu" - Văn Huy chia sẻ.
Mẹ của cậu bạn tiết lộ, Văn Huy có sức khỏe không tốt. Cậu bạn thường bị ốm nhưng vẫn không ngừng quyết tâm mỗi khi đặt mục tiêu. Văn Huy ấp ủ ước mở trở thành sinh viên của Đại học Bách Khoa và cậu bạn vô cùng bất ngờ khi đây là địa điểm tổ chức của Chung kết Quốc gia AIMO.
Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế AIMO.
Vòng Chung kết Quốc gia của Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 đã tổ chức thành công hồi tháng 5 năm nay. Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.
Năm học 2025 - 2026, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia Vòng Sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn để đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội.
Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026, Đoàn Việt Nam có 205 thí sinh đạt giải.