Chủ nhân cúp Vô địch Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 cũng có môn "hơi sợ"

HHTO - Trở lại và lợi hại hơn, Trần Sơn Hà giành cúp Vô địch tại Chung kết Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 sau 1 năm rinh về Huy chương Vàng ở AIMO 2025. Cậu bạn khiêm tốn bộc bạch bí quyết học tập, có một môn học khiến bản thân "hơi ái ngại".

Không ngờ lại giành cúp Vô địch

Trần Sơn Hà hiện là học sinh lớp 7 của trường THCS Đặng Thai Mai (Nghệ An). Yêu Toán, có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi, nhưng cậu bạn không xem đề bài của Đấu trường Toán học châu Á là "dễ xơi". Sơn Hà tự tin với khả năng của mình nhưng không nghĩ bản thân sẽ được xướng tên là chủ nhân của cúp Vô địch tại Vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026.

"Lúc biết tin mình được giải Vô địch, mình rất là xúc động luôn. Mình kiểu nhảy cẫng lên vui sướng, hơi khóc một tí. Lúc đấy mình vừa xem đá bóng, còn là trận đội tuyển Việt Nam chiến thắng nữa nên càng sung sướng. Mình gọi điện báo tin ngay cho cô dạy Toán", Sơn Hà phấn khích kể lại.

Sơn Hà trong chuyến đi Nhật Bản tham gia Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Sơn Hà cũng là một trong 22 thành viên của đoàn Việt Nam thi đấu tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 (tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản). Năm ngoái, cậu bạn giành được Huy chương Vàng, thi xong liền tranh thủ vi vu ngắm cảnh đẹp tại xứ sở hoa anh đào. Năm nay, Chung kết Quốc tế AIMO 2026 được tổ chức tại Việt Nam, Sơn Hà có tâm thế khác - đó là giới thiệu cho bất cứ người bạn quốc tế nào mình gặp gỡ về vẻ đẹp của quê hương.

"Set kèo" tái ngộ và những người bạn mới

Sơn Hà bật mí rằng cậu bạn vẫn giữ liên lạc với những người bạn đã cùng nhau đến Nhật Bản dự thi năm ngoái. Dự thi Chung kết Quốc gia và Chung kết Quốc tế AIMO 2026 chính là cơ hội để cậu bạn "set kèo" với "hội anh em" Thiên Ân, Minh Đạt. Sơn Hà vui vẻ kể lại ngay khi thi xong, cả nhóm đã rủ nhau đi xem Conan, trở về nhà Thiên Ân cùng học bài, sau đó lại đi ăn, cùng nhau chơi game, trò chuyện đến khuya (vì đang nghỉ Hè mà!)...

Đoàn Việt Nam tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Sơn Hà cũng kể về lần vô tình gặp một thí sinh người Malaysia: "Mình vô tình gặp anh, nói chuyện một lúc thì anh tâm sự đề khó quá nên lúc làm bài thi xong, anh đã khóc vì thất vọng. Mình cũng không biết an ủi sao vì lúc kể lại thì anh có vẻ cũng lấy lại tinh thần rồi. Lúc về khách sạn nghỉ ngơi, mình xuống ăn thì có gặp một anh người Trung Quốc lớp 9. Anh ấy còn vừa ăn vừa giải đề".

Sơn Hà "gật gù" nhận định, với cậu bạn, đoàn thi Trung Quốc là đội tuyển cậu bạn đánh giá là sở hữu những "quái kiệt" đáng gờm nhất trong các đội quốc tế. AIMO là "đấu trường Toán học" nhưng hầu như thí sinh lại không coi nhau là đối thủ. Những lần đồng hành vô tình lại giúp các bạn có thêm một chí cốt cùng theo đuổi đam mê.

Nam sinh Sơn Hà đặt mục tiêu sẽ trở lại AIMO để chinh phục nốt chiếc cúp - International Star - danh hiệu dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Nỗ lực "đè" áp lực

Sơn Hà tham gia rất nhiều cuộc thi bên cạnh AIMO. Khi được hỏi liệu có cảm thấy mệt mỏi với việc "săn huy chương" liên tục, cậu bạn bộc bạch có đôi lúc thấy mệt: "Đương nhiên là mình cảm thấy mệt và có đôi chút áp lực. Nhưng mà thi xong, biết kết quả tốt thì mình lại mong chờ đến kỳ thi sau. Đó là một hành trình mà mình đi từ khởi đầu gian nan đến khi có quả ngọt. Đó là điều mình thấy vui và tự hào, muốn nỗ lực tiếp".

"Khi ôn luyện cho các kỳ thi, mình sẽ không ôn lướt. Ví dụ đề này 120 phút thì mình sẽ chia ra phần này cần làm trong 90 phút, vậy phải đặt thời gian giải đáp án đúng trong lúc này, còn lại dành thời gian cho phần khó hơn. Đó là cách mình luyện để giành điểm cao". Sơn Hà chia sẻ.

Cũng từ những lần cảm thấy "đuối" và áp lực đã qua, Sơn Hà rút ra kinh nghiệm và biết cách kiểm soát cảm xúc. Cậu bạn cho biết sẽ luôn giữ bản thân bình tĩnh trong lúc ôn tập và chuẩn bị thi.

Sơn Hà thần tượng Alex - nam sinh "huyền thoại" của Olympic Toán quốc tế (IMO). Nhưng người thực sự truyền động lực cho Sơn Hà yêu Toán từ bé xíu là bố. Chàng tween tự hào chia sẻ, bố là người theo sát, chu đáo giúp cậu bạn gỡ rối, luyện đề, định hướng. Bố giúp Sơn Hà cảm thấy thú vị mỗi khi giải Toán, càng suy nghĩ càng vui thay vì định kiến về môn Toán là 3K (trong đó có khô-khan).

Môn học "hơi sợ" của chủ nhân cúp Vô địch

Giỏi Toán và "trộm vía" với tiếng Anh, nhưng Sơn Hà không phải "chiến thần bất bại". Cậu bạn này cũng có môn học là "khắc chế cứng" - Mỹ thuật. Sơn Hà hài hước chia sẻ: "Mình không hiểu vì sao mình thấy mình tệ Mỹ thuật. Người ta hay bảo là Toán có hình học thì học giỏi Hình thì vẽ cũng giỏi. Nhưng mà, mình không biết thế nào mỗi lần vẽ phong cảnh thì thôi... thôi luôn (?!), mình không dám nộp cho thầy luôn".