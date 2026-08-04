Gen Alpha làm TikToker triệu lượt xem: 11 tuổi đã là ông chủ "vựa content" khó đỡ

HHT - Với những mẩu chuyện đơn giản, Nguyễn Đức Phạm Kiên (11 tuổi, Hà Nội - chủ kênh TikTok cabybonbon) vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Sở hữu “vựa content” bám sát đời sống hằng ngày cùng giọng lồng tiếng đậm chất “chàng thơ”, cậu bạn nhanh chóng ghi dấu ấn với những video đạt hàng trăm nghìn đến vài triệu lượt xem.

Làm quen xí nha! - Tên thật: Nguyễn Đức Phạm Kiên - Năm sinh: 2015 - Cung hoàng đạo: Xử Nữ - Sở thích: nhiều lắm, nhất là đi du lịch, vẽ, ăn gà rán, uống trà sữa, chơi game.

Nhật ký tuổi thơ phiên bản 4.0

Ảnh: NVCC

Dù chỉ xoay quanh những câu chuyện quen thuộc của tuổi học trò, các video của Kiên vẫn nhận được vô vàn yêu mến nhờ sự hồn nhiên, đáng yêu cùng cách kể chuyện rất riêng. Trên kênh TikTok của mình, cậu thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị như đi ăn cùng bạn bè sau giờ học, theo chân gia đình khám phá các quán ăn hay những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đặc biệt là những nội dung tưởng chừng rất bình thường ấy lại liên tục thu hút lượng tương tác đáng kể. Chẳng hạn, video ghi lại hành trình đến Phê La nhận quà học sinh giỏi thu về hơn 200 ngàn lượt xem; câu chuyện “đi ăn bún chả nhưng… quên mang tiền” đã cán mốc gần 3 triệu lượt xem.

Chia sẻ về điều này, Kiên cho biết mình chủ động xây dựng phong cách lồng tiếng như một cách tạo màu sắc riêng cho kênh. Điều khiến Kiên bất ngờ là chính phong cách kể chuyện ấy lại trở thành lý do khiến nhiều khán giả yêu thích và nhớ đến mình. Kiên từng bật mí rằng: “Ngoài đời mình vẫn nói chuyện bình thường thôi. Mình cũng cho thêm chút văn thơ vào để video trông yêu đời thêm một tí!”. Chắc vì thế mà cũng nhiều bạn vào bình luận “đoán vội: Chuyên Văn”.

Một trong những video làm nên tên tuổi của cậu bạn. Video: @cabybonbon﻿

Nhắc về cơ duyên bắt đầu công việc sáng tạo nội dung, Kiên cho biết: “Ban đầu mình chỉ quay video cùng gia đình và bạn bè như một cách lưu giữ kỷ niệm thôi chứ không nghĩ những video ấy lại trở nên viral trên TikTok.” Bên cạnh những câu chuyện đời thường, giọng lồng tiếng mang màu sắc “văn thơ” cũng chính là thứ tạo nên “thương hiệu” riêng của Cabybonbon. Với cách xưng hô “tôi”, những câu văn mang đậm tính tự sự cùng một số triết lý “ông cụ non”, cậu bạn thường xuyên nhận được loạt bình luận kiểu “Phương thức biểu đạt:___”, “Ngôi kể thứ:___”, “Thể thơ:___” như thể đang làm bài kiểm tra trong lúc lướt TikTok.

Chuyện “bếp núc” hậu trường

Ảnh: NVCC

Khác với suy nghĩ của nhiều người về công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với kịch bản và “7749” chiêu canh góc, hắt sáng, các video của Kiên thường được thực hiện một cách ngẫu hứng. Cậu cho biết bản thân thường mang theo một chiếc máy ghi hình mỗi khi ra ngoài. Khi bắt gặp những tình huống hài hước, Kiên sẽ nhờ bố mẹ hoặc bạn bè hỗ trợ ghi hình, sau đó về nhà biên tập và lồng tiếng. Vì vậy, hầu hết nội dung trên kênh của Kiên thường mang tính ngẫu hứng chứ không được thực hiện dựa trên một kịch bản có sẵn.

“Editor chạy bằng cơm” đầu tiên của Kiên chính là bố của cậu. Ban đầu, Kiên được bố hỗ trợ trong việc dựng video, cắt ghép và hỗ trợ cậu lồng tiếng. Nhưng sau đó, cậu đã tự học kỹ năng chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung cho kênh của mình. Chia sẻ về quá trình làm clip, Kiên kể: “Có những video mình chỉnh sửa rất nhanh, chỉ khoảng 10 hoặc 15 phút. Nhưng cũng có những video “ngốn” hết hai đến ba ngày”.

Quá trình thực hiện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cậu kể rằng bản thân từng phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt với nhiều video vì quay thiếu cảnh hoặc không ghi lại được những khoảnh khắc quan trọng. Cậu cũng từng gặp phải một “biến cố” không nhỏ khi bị mất nick TikTok. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, Kiên đã tạo một tài khoản mới và cùng bố tìm hiểu thêm về chính sách của nền tảng.

Khi rơi vào trạng thái “bí content”, cậu bạn sẽ tạm thời hóa thành “thợ lặn” và chỉ “ngoi lên” khi “var” chạm vào ý tưởng hay. Dù nhận được sự yêu quý khổng lồ từ netizen, những video của Kiên đôi khi cũng nhận về một số bình luận trái chiều. Tuy nhiên, cậu bạn Gen Alpha lại bật mí rằng mình chẳng hề để bụng những ý kiến đó. Kiên hóm hỉnh đáp rằng: “Người nổi tiếng toàn cầu cũng có lúc bị ghét mà!”.

Cậu bạn sở hữu nhiều clip triệu lượt xem trên kênh TikTok @cabybonbon﻿

Dù luôn xem việc làm video trên TikTok chỉ là một sở thích cá nhân, Kiên phải thừa nhận rằng bản thân vẫn cảm thấy rất vui khi ngày càng có nhiều người biết đến mình. Cậu bạn kể rằng đôi khi đang đi ăn hoặc đi chơi cùng gia đình, cậu bất ngờ được mọi người nhận ra và chào hỏi. Những khoảnh khắc ấy khiến Kiên ngạc nhiên trước “độ nhận diện” của bản thân.

Gia đình và bạn bè kiêm luôn “ê-kíp quyền lực”

May mắn là hành trình sáng tạo nội dung của Kiên có được sự đồng hành từ phía gia đình. Theo Kiên, bố mẹ khá thoải mái với việc Kiên sản xuất video và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội miễn là không ảnh hưởng đến chuyện học hành và đời sống thường ngày.

Ảnh: NVCC

Không chỉ có gia đình, hội bạn thân cũng là một phần không thể thiếu trong nhiều video của Capybonbon. Kiên cho biết các bạn thường xuyên đóng góp ý tưởng, hỗ trợ quay hình hoặc thậm chí trở thành “diễn viên bất đắc dĩ” trong các clip. Những clip như “Mì trộn ngon tuyệt”, “Đi ăn bún chả mà quên mang tiền” hay “Cậu bạn hàng xóm… cũ” đều được thực hiện với sự góp sức của bạn bè.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến những bạn trẻ đang muốn theo đuổi con đường sáng tạo nội dung nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ nổi bật, Kiên lại có câu trả lời rất đơn giản. Kiên cho rằng: “Mình nghĩ nếu thích sáng tạo nội dung thì cứ mạnh dạn thử thôi. Cứ làm điều mình thích, vui với nó là được. Còn thành công hay thất bại thì cũng không quan trọng bằng việc mình đã dám thử.”