Canô chở khách du lịch bị lật ở Phú Quốc, 21 người được đưa vào bờ an toàn

HHTO - Trưa 11/7, một chiếc canô chở du khách cùng các thành viên tổ lái, hướng dẫn viên bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Đến thời điểm hiện tại, 21 người đã được cứu sống và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, chiếc canô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Travel do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên Cano (gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) đi từ Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc) về cảng An Thới, khi đi được khoảng 100 mét cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

Canô gặp sóng to, gió lớn bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã được đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu nạn sau vụ lật canô.

Hiện, cơ quan chức năng chưa thống kê số người thiệt mạng và đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân của tai nạn. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong khoang canô nên công tác giải cứu gặp không ít trở ngại.