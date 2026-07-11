Canô chở khách du lịch bị lật ở Phú Quốc, 21 người được đưa vào bờ an toàn

Vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, chiếc canô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Travel do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên Cano (gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) đi từ Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc) về cảng An Thới, khi đi được khoảng 100 mét cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.
Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã được đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.
Hiện, cơ quan chức năng chưa thống kê số người thiệt mạng và đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân của tai nạn. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong khoang canô nên công tác giải cứu gặp không ít trở ngại.
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Thông tin từ Chính quyền Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang: Ca nô của Công ty Ocean Pearl Island đang chở du khách di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về lại cảng An Thới thì gặp nạn. Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài được khoảng 400 mét, chiếc ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp. Có 36 người rơi xuống biển, trong đó có 32 du khách, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch. Hậu quả đến 15h00 hôm nay, vụ tai nạn đã làm 15 người thiệt mạng. Đến 15h30 hôm nay, công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đã hoàn tất.