Đặng Công Danh - chàng sinh viên chinh phục sân khấu quốc tế bằng sự kiên trì

HHTO - Ở tuổi 20, Đặng Công Danh đã kịp chứng tỏ rằng hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, cộng thêm tinh thần kỷ luật thì bạn sẽ đạt được điều mình ao ước.

Asia Arts Festival là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến với cuộc thi này, Đặng Công Danh đã lựa chọn aria It Ain’t Necessarily So, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới Porgy and Bess. Chàng sinh viên 20 tuổi cùng giảng viên đã dành nhiều thời gian hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Chính sự chuẩn bị nghiêm túc ấy đã giúp Đặng Công Danh chinh phục ban giám khảo và giành Huy chương Vàng ở bảng thi nâng cao.

Đặc biệt, trong lễ trao giải, Giám đốc cuộc thi đã bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của Công Danh như để bày tỏ sự yêu thích dành cho tiết mục này. Đó trở thành một trong những kỷ niệm khó quên đối với Đặng Công Danh trong lần đầu tiên tham dự một sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Đặng Công Danh sớm đam mê ca hát và bắt đầu học thanh nhạc từ lớp 4. Đến lớp 12, Công Danh phải cùng lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quãng thời gian ấy được đánh dấu bằng những chuyến xe khách nối giữa Hải Phòng và Hà Nội.

Có những ngày tan học lúc 17 giờ, anh chàng vội vã lên xe, ăn tối ngay trên đường để kịp đến lớp học với thầy. Sau buổi học kết thúc lúc 21 giờ, em lại lên xe trở về Hải Phòng khi đêm đã khuya. Cũng có những hôm ngủ lại nhà thầy tại Hà Nội và 4 giờ sáng lại tất tả bắt xe về để kịp giờ học buổi sáng ở trường.

Tinh thần kỷ luật ấy vẫn được Công Danh duy trì đến bây giờ. Ngoài việc học thanh nhạc, Công Danh thường xuyên tập thể thao để duy trì thể lực vì nhận ra nghệ sĩ biểu diễn cần có sức bền và nguồn năng lượng tích cực trên sân khấu. Công Danh cũng chủ động học thêm ngoại ngữ, tìm hiểu sâu về các tác phẩm trước khi lên sân khấu để hiểu rõ tinh thần bài hát.

Đối với Đặng Công Danh, Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Bởi chàng trai này tin rằng “Người có mục tiêu rõ ràng và đủ kiên trì, sớm muộn cũng sẽ đạt được điều mình theo đuổi”.