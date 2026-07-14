Haaland mang "gấu mèo say xỉn" về nước sau World Cup, món đồ chơi này có gì đặc biệt?

HHTO - Tiền đạo người Na Uy - Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện cùng một chú gấu bông "gấu mèo say xỉn" trên đường trở về nước sau World Cup 2026. Không chỉ ôm theo món đồ chơi độc lạ, tiền đạo người Na Uy còn đăng tải cuộc bình chọn trên Instagram, nhờ người hâm mộ đặt tên cho "thành viên mới".

Trong hình ảnh vừa được chia sẻ trên Instagram, Haaland xuất hiện với chú gấu bông hình gấu mèo ôm chai rượu, kèm dòng trạng thái mời người hâm mộ lựa chọn tên cho "người bạn" mới. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã thu hút hàng triệu lượt tương tác, với nhiều bình luận hài hước xoay quanh chú gấu bông có ngoại hình "lầy lội".

Điều khiến món đồ chơi này gây chú ý nằm ở thiết kế khác thường. Thay vì những mẫu thú bông dễ thương quen thuộc, chú gấu mèo được tạo hình với đôi mắt lờ đờ, ôm khư khư một chai rượu. Chính vì vậy, cộng đồng mạng thường gọi vui đây là "gấu mèo say xỉn" (drunk raccoon).

Haaland trở về nước sau hành trình đáng tự hào cùng ĐT Na Uy tại World Cup 2026. (Ảnh: IGNV)



Thực tế, "gấu mèo say xỉn" không mang ý nghĩa biểu tượng hay thông điệp đặc biệt. Đây đơn giản là một món đồ chơi được thiết kế theo phong cách hài hước. Hình ảnh chú gấu mèo ôm chai rượu được nhiều người ví như trạng thái "kiệt sức sau một ngày dài", "vừa trải qua kỳ thi", "hết pin sau chuyến đi" hay đơn giản là tâm trạng muốn nằm dài nghỉ ngơi.

Nhờ tạo hình độc đáo, món đồ chơi này nhanh chóng trở thành một trong những mẫu thú bông được giới trẻ săn tìm trên TikTok, Instagram và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Không ít người mua chúng để trang trí phòng, làm quà tặng hoặc sử dụng như một đạo cụ chụp ảnh, quay video theo xu hướng.

Erling Haaland được bình chọn là cầu thủ nhiều "meme" nhất tại World Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Việc Haaland lựa chọn mang theo chú gấu bông này cũng được nhiều người xem là một cách thể hiện sự hài hước rất đúng với hình ảnh đời thường của tiền đạo Na Uy. Thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến bóng đá, anh thường xuyên đăng tải các nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ để tương tác với người hâm mộ.

Lần này cũng không ngoại lệ. Cuộc bình chọn tên cho "thành viên mới" nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia, với hàng loạt gợi ý dí dỏm. Dù cuối cùng Haaland sẽ chọn cái tên nào, chú gấu bông "gấu mèo say xỉn" đã trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi anh kết thúc hành trình tại Vòng Chung kết World Cup 2026.