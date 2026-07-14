Phất cao lá cờ tình nguyện: Hơn 1.000 chiến sĩ Nhân Văn ra quân Mùa Hè Xanh 2026

HHTO - Hơn 1.000 chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) đã chính thức ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh lần thứ 33 năm 2026, mang sức trẻ và tri thức đến nhiều tỉnh thành. Với 31 đội hình tình nguyện, chiến dịch sẽ triển khai các công trình, phần việc thiết thực tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành góp phần hỗ trợ người dân phát triển địa phương.

Sáng 12/7, sân Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) rực sắc áo xanh với Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2026 lần thứ 33. Sau nhiều tuần chuẩn bị, các đội hình tình nguyện chính thức nhận nhiệm vụ, sẵn sàng mang sức trẻ và tri thức đến với các địa bàn trong và ngoài nước.

Không khí sôi nổi của Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026.

Chiến dịch năm nay do Hội Sinh viên Trường tổ chức với tổng cộng 31 đội hình tình nguyện với hơn 1000 chiến sĩ tham gia, hoạt động tại TP.HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Năm nay, quy mô các đội hình bao gồm 2 đội hình thường trực, 2 đội hình quốc tế, 3 đội hình mùa hè số, 1 đội hình bình dân học vụ số, 3 đội hình hỗ trợ đồn biên phòng, 1 đội hình tri thức trẻ và 19 đội hình chuyên, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tuyên truyền, chuyển đổi số, giáo dục, môi trường, văn hóa, du lịch và phát triển cộng đồng. Mỗi đội hình được xây dựng dựa trên thế mạnh chuyên môn của sinh viên Nhân văn, hướng đến triển khai những hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Đồng chí Lê Thị Trang Đài, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026, nhấn mạnh rằng với tinh thần xung kích, đoàn kết và trách nhiệm, các đội hình tình nguyện đã sẵn sàng triển khai các hoạt động thiết thực đến địa bàn, tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng. Khoác trên vai màu áo xanh tình nguyện, mỗi chiến sĩ mang trên mình sứ mệnh lan tỏa những điều tích cực, để lại dấu ấn tốt đẹp trên mỗi bước đường của hành trình yêu thương.

Thay mặt hơn 1.000 chiến sĩ tình nguyện, chiến sĩ Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trước giờ xuất quân.

Bạn Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội hình Chuyên Tri Thức Trẻ, đại diện các chiến sĩ tình nguyện khẳng định tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của tuổi trẻ thế hệ mới trước bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Huy nhấn mạnh công tác tình nguyện năm nay không chỉ duy trì các giá trị truyền thống như xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội mà còn bứt phá bằng việc phát huy trí thức và năng lực chuyên môn. Trong đó, điểm mới ý nghĩa của chiến dịch năm nay là sự ra đời của Đội hình Mùa Hè Số, thể hiện vai trò tiên phong của thanh niên trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

TS. Phan Thanh Định gửi gắm niềm tin đến các chiến sĩ sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sinh viên Nhân văn trong chiến dịch Mùa Hè Xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần sẵn sàng của các chiến sĩ và nhấn mạnh Mùa Hè Xanh không chỉ là hành trình sẻ chia cùng cộng đồng, mà còn là cơ hội quý giá để sinh viên học hỏi, trưởng thành từ thực tiễn. Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị phối hợp, Ban Giám hiệu gửi gắm toàn đội hình luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn của sinh viên Nhân văn.

Nghi thức trao và phất cờ lệnh - đánh dấu sự bắt đầu của hành trình Mùa Hè Xanh 2026.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao khăn rằn truyền thống cho Đội trưởng và Đội phó của các đội hình, nhận cờ lệnh và phát động xuất quân. Trong tiếng hô vang khẩu hiệu và những giai điệu sâu sắc của các ca khúc Tự nguyện, đội cờ diễu hành trong khí thế tràn đầy nhiệt huyết, lá cờ xanh của tuổi trẻ tình nguyện được phất cao trong nắng, đánh dấu hành trình yêu thương của Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 chính thức bắt đầu.

Nghi thức trao khăn rằn - một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của Lễ ra quân.

Từ sân trường đến những địa bàn tình nguyện, một mùa hè mới đã được mở ra. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ Nhân văn sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và cống hiến đến mọi miền Tổ quốc bằng chính kiến thức, nhiệt huyết và khát vọng phụng sự cộng đồng.