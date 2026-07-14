Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam là Đại sứ Truyền thông cho dự án Nhân ái

HHTO - Bên cạnh sự xuất hiện của Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, dự án nhân ái "Vai Em Mang Mặt Trời" còn có các Đại sứ Truyền thông đều là Á hậu và người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ đồng hành trong chặng đường sắp tới.

Vai Em Mang Mặt Trời là dự án nhân ái của Hoàng Thành Media, nằm trong chuỗi các hoạt động của tổ chức Nhân Ái Việt Nam nhằm trao tặng cặp sách và vật phẩm học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa - thắp sáng tri thức, hy vọng và ước mơ!

Đồng hành cùng dự án Vai Em Mang Mặt Trời, Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mong muốn mang yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao tại Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung, rộng hơn là các vùng khó khăn trên cả nước. Không chỉ xuất hiện trong vai trò đại sứ, cô sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động trao tặng cặp sách, đồ dùng học tập và giao lưu cùng các em, lan tỏa thông điệp về giáo dục và cơ hội đến trường.

Sự đồng hành của Hà Trúc Linh không chỉ tiếp nối tinh thần nhân ái của Hoa hậu Việt Nam, mà còn là lời khẳng định rằng vẻ đẹp của một hoa hậu không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được thể hiện qua trách nhiệm và những giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

Bên cạnh sự xuất hiện của Hoa Hậu Hà Trúc Linh, dự án Vai Em Mang Mặt Trời còn có các Đại sứ Truyền thông, đều là Á hậu và người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng đồng hành.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi.

Đại sứ Du Lịch & Môi trường Hoa Hậu Việt Nam 2024 Phạm Thuỳ Dương.

Đại sứ Truyền thông & Nghệ thuật Hoa Hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Đại sứ Thể thao & Thời trang Hoa Hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 Hoa Hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Lê Hoàng Khánh Linh - Top 25 Hoa Hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Hoàng Thị Tú Anh - Top 25 Hoa Hậu Việt Nam 2024

Với sức ảnh hưởng của mình, các Đại sứ sẽ cùng dự án lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm với xã hội.

Dàn Đại sứ hiện đã có mặt tại Lai Châu cho hành trình nhân ái đầu tiên. Hy vọng rằng chuyến thiện nguyện đầu tiên này sẽ nuôi dưỡng, vỗ về phần nào tâm hồn của các em nhỏ đang gặp khó khăn tại Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.