"Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" nghĩa là gì, dùng trong trường hợp nào thì phù hợp?

Trong thời gian gần đây, trên mạng thường xuyên xuất hiện câu "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari", được gắn với một số chủ đề nhất định. Đặc biệt, đây là câu thông dụng được đính kèm với những nghệ sĩ, sản phẩm vốn có tên tuổi lâu năm trên thị trường bỗng dưng nổi đình đám trở lại. Vậy "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" có nghĩa thật sự là gì?

"Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" xuất hiện khắp mạng xã hội.

"Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" nghĩa đen dùng để chỉ dòng xe thể thao hạng sang nổi tiếng đến từ nước Ý. Có tuổi đời ra mắt đã lâu (từ những năm 40 của thế kỷ 20), thương hiệu Ferrari cho đến nay vẫn được công chúng đánh giá cao, xếp hàng đầu trong những dòng xe "quý tộc" trên thế giới. Vì lẽ đó, cho dù đã tồn tại trên thị trường nhiều thập kỷ, Ferrari vẫn gây ấn tượng về giá trị, không thua kém các thế hệ sau.

Nhìn rộng ra, câu nói này để chỉ những cá nhân, hoặc sản phẩm nào đó vốn có tuổi đời lẫn trải nghiệm cao, nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn gây ấn tượng nổi bật, cũng như mang đến những giá trị tích cực, tốt đẹp và có ích cho cộng đồng. Những "nhân vật" đại diện cho câu nói này không khuất phục trước thời gian và xu hướng trẻ, thậm chí có phần lấn át thế hệ sau bằng sức hút của mình. Ý nghĩa câu "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" sẽ có phần gần giống với "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Câu nói này nổi tiếng trên mạng xã hội Hoa ngữ, dùng để chỉ những diễn viên (thường là nam) có tuổi nghề lâu, thuộc tuổi trung niên nhưng vẫn gây ấn tượng và được yêu thích. Một ví dụ điển hình gắn với câu "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" này là sao nam Nghiêm Khoan. Những khoảnh khắc bùng nổ nhan sắc của diễn viên sinh năm 1979 trong quá khứ và ngay cả hiện tại được chia sẻ rầm rộ, nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Nghiêm Khoan là ví dụ điển hình của "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari".

Sergey Sinkins - trọng tài khiêu vũ 55 tuổi tại Đại hội Thể thao thế giới 2025 cũng là trường hợp từng gây sốt mạng xã hội, được gắn với câu nói này.

Hoặc, một trường hợp khác gần đây tại thị trường Âu Mỹ cũng được gắn với câu "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari". Tháng 4 vừa qua, Justin Bieber đã trở lại và biểu diễn tại sự kiện âm nhạc Coachella 2026. Sau những sân khấu gây sốt, ca khúc Beauty and the Beat của anh bất ngờ lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, thậm chí đạt ngôi vương lượt nghe trong ngày của Spotify. Việc bài hát ra mắt 14 năm trước bất ngờ "lội ngược dòng" và được yêu thích một lần nữa cho thấy tinh thần "Ferrari có cũ vẫn là Ferrari" của nam ca sĩ đình đám này.