"You & Me" của Jennie BLACKPINK vượt xa thành tích của IVE, NCT 127

HHT - Vừa qua, ba cái tên nổi bật của K-Pop gồm Jennie (BLACKPINK), IVE, NCT 127 đã đồng loạt phát hành ca khúc mới trong cùng một ngày. Bộ ba nhanh chóng thiết lập nhiều thành tích ấn tượng từ mảng nhạc số đến địa hạt YouTube.

Sau khi cùng nhau phát hành sản phẩm mới vào ngày 6/10, bộ ba nghệ sĩ gồm Jennie (BLACKPINK), NCT 127 và IVE đang thiết lập những thành tích đầy ấn tượng. Jennie là cái tên nhận được nhiều quan tâm từ khi phát hành audio chính thức và dance performance cho bài hát You & Me.

You & Me đã được Jennie trình diễn suốt một năm qua, lại không phải một màn tái xuất solo chính thức. Khán giả cũng đã nghe và xem chán chê. Nhưng thành tích trong 24 giờ đầu của You & Me vẫn vô cùng ấn tượng. Cụ thể, bài hát này đã đạt được 10,5 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt thích trên YouTube, đưa video dance performance này đứng Top 1 thịnh hành tại 57 quốc gia.

Về mảng nhạc số, thành tích của Jennie cũng vô cùng khả quan khi ngày càng thăng hạng cao trên hệ thống iChart của Hàn. Tính đến 11 giờ ngày 9/10 (theo giờ Việt Nam), You & Me đứng đầu bảng xếp hạng (BXH) Bugs, hạng 11 trên MelOn, 14 ở Genie và 15 ở VIBE.

Phát hành ca khúc mới cùng thời gian với Jennie là IVE. Nhóm cho ra mắt ca khúc chủ đề thứ hai của album I've MINE mang tên Off The Record. Được đánh giá mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng bài hát mới lại không nối dài được thành tích nhạc số ấn tượng như các sản phẩm trước của IVE.

Hiện tại, Off The Record chưa thể chắc chân trong Top 50 của MelOn, trong khi các ca khúc trước như Love Dive, I Am... của IVE chỉ mất vài giờ để tiến vào Top 10, thậm chí Top 5.

Trước đó không lâu, IVE cũng đã đem đến bản tình ca Either Way nhẹ nhàng. Dù thành tích nhạc số không hề thấp, ở hạng 11 tại MelOn (tính đến 11 giờ 9/10 theo giờ Việt Nam), nhưng so với những gì đã từng đạt được, IVE bị cho là đang giảm sút phong độ.

NCT 127 vốn ấn định thời gian phát hành MV vào lúc 11 giờ ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam) nhưng sau đó lại bị hoãn 2 tiếng. Dù gặp trục trặc ban đầu nhưng điều này có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của nhóm nam nhà SM do bản nhạc số vẫn được phát hành đúng lịch.

Chưa đến một ngày, Fact Check đã sở hữu hơn 10 triệu lượt xem và hơn 370K lượt thích trên YouTube, giúp MV lọt vào Top thịnh hành ở 25 quốc gia. Hiện MV vượt 15 triệu lượt xem và đang đứng Top 2 thịnh hành toàn cầu trên YouTube. Về nhạc số, Fact Check đã tiến vào Top 4 MelOn Hot 100, hạng 19 MelOn Realtime, hạng 3 tại Bugs. Những con số tương đối khả quan so với những lẫn tái xuất không được đánh giá cao về mảng nhạc số trước đó của nhóm.

Có thể nói, cuộc cạnh tranh thành tích của các thần tượng K-Pop đang diễn ra đầy cam go. Sắp tới, IVE sẽ còn trở lại với một ca khúc chủ đề cuối cùng trong đợt comeback này. Cũng trong tháng 10, những cái tên đình đám khác như Sunmi, TXT, SEVENTEEN cũng sẽ lần lượt cho ra mắt sản phẩm mới.