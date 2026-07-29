10 gương mặt "gánh team" trong Avengers: Doomsday: Cựu Captain America sánh vai cùng Thor

HHTO - Vừa qua, Marvel Studios phát hành trailer đầu tiên của "Avengers: Doomsday", hé lộ những diễn biến mở màn cho cuộc chiến đa vũ trụ lớn nhất của MCU kể từ "Avengers: Endgame".

Không chỉ đánh dấu màn tái hợp của anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo với thương hiệu Avengers, đoạn phim còn lần lượt hé lộ những anh hùng giữ vai trò trung tâm trong cuộc chiến quyết định số phận đa vũ trụ.

"Thần Sấm" Thor trở lại tuyến đầu

Thor là nhân vật có thời lượng nổi bật nhất trong trailer, khi trực tiếp giao chiến với Doctor Doom trong một trận đánh quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên hai nhân vật đối đầu trên màn ảnh MCU.

Thor xuất hiện với diện mạo quen thuộc, đồng thời cho thấy vai trò dẫn dắt của anh trong cuộc chiến mới.

Trước khi trailer ra mắt, Chris Hemsworth từng chia sẻ rằng anh muốn Thor có "hướng đi trưởng thành hơn" thay vì lặp lại công thức cũ. Với tư cách là một trong những Avenger thế hệ đầu còn lại, Thor được đặt ở vị trí người dẫn đường cho các thành viên mới của nhóm trước cuộc chiến sắp tới.

Steve Rogers bất ngờ tái xuất

Khoảnh khắc gây bất ngờ nhất trailer nằm ở phần kết, khi Steve Rogers tái xuất và nhận lấy búa của Thor. Sự trở lại của Chris Evans mang theo cả chiều sâu cảm xúc lẫn ý nghĩa tượng trưng, bởi Steve vốn là "biểu tượng chính nghĩa" của MCU suốt hơn một thập kỷ.

Chris Evans (trái) xuất hiện ở cuối trailer. Ảnh: Marvel Studios

Theo thông tin từ các chiến dịch quảng bá, Steve sẽ không chỉ xuất hiện thoáng qua mà giữ vai trò trung tâm bên cạnh Thor và Doctor Doom. Nhiều khả năng, cuộc đối đầu giữa Steve và Doom sẽ không chỉ là về sức mạnh, mà còn là sự va chạm về tầm nhìn và lý tưởng.

Thunderbolts

Sau các sự kiện trong Thunderbolts* (2025), nhóm do Yelena Belova và Bucky Barnes (Sebastian Stan) góp mặt chính thức góp mặt vào đội hình chống Doctor Doom. Trailer cho thấy những gương mặt từng hoạt động theo các nhiệm vụ riêng nay sát cánh cùng Avengers trước mối đe dọa quy mô đa vũ trụ.

Nhóm phản anh hùng dự kiến màu sắc chiến đấu mới lạ cho liên minh.

Kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của Bucky cùng lối hành động quyết đoán của "Biệt Đội Sấm Sét" hứa hẹn sẽ bổ sung một màu sắc khác biệt cho lực lượng siêu anh hùng trong Avengers Doomsday.

Sam Wilson (Captain America)

Theo định hướng của nhà sản xuất, Sam Wilson xuất hiện với tư cách thủ lĩnh đội hình Avengers mới, phối hợp cùng Fantastic Four và Avengers tại trụ sở để chuẩn bị cho cuộc chiến chống Doctor Doom.

Sam Wilson (trái) do Samuel Thomas Wilson thủ vai. Ảnh: Marvel Studios

Vai trò này được xây dựng trực tiếp từ hành trình của Sam trong Captain America: Brave New World (2025), khi anh từng chứng minh khả năng lãnh đạo cùng lời cam kết bảo vệ mọi người. Trong cuộc chiến đa vũ trụ lần này, Sam giữ vị trí chỉ huy trên chiến trường, dẫn dắt một đội hình hỗn hợp từ nhiều nhóm siêu anh hùng khác nhau.

Shuri (Black Panther)

Trailer hé lộ một phần quan trọng của tuyến truyện diễn ra tại Wakanda, nơi liên minh hòa bình giữa Wakanda và Atlantis bị phá vỡ trước khi các siêu anh hùng Wakanda hợp lực cùng Avengers và Fantastic Four.

Shuri - "Chiến Binh Báo Đen" đệ nhị. Ảnh: Marvel Studios

Shuri, với vai trò là người kế nhiệm Black Panther, là nhân vật có ảnh hưởng ở cả hai mặt trận. Trong bối cảnh các vũ trụ va chạm, Shuri có thể sẽ phối hợp với Reed Richards và các bộ óc khác để tìm giải pháp cho hiện tượng Incursion.