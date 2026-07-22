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Nhan sắc của nhân vật Conan có đang "tụt dốc" so với phiên bản trước không?

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Khán giả hoài niệm nhan sắc của dàn nhân vật phim Thám Tử Lừng Danh Conan bản cũ, cho rằng phiên bản mới có phần "tụt dốc".

Không chỉ có sự thay đổi về cốt truyện và phong cách làm phim, Thám Tử Lừng Danh Conan còn khiến khán giả chú ý khi có sự biến chuyển về cả nhan sắc dàn nhân vật. Hành trình gần 3 thập kỷ lên sóng đã chứng kiến bước "chuyển mình" trong cách thể hiện các nhân vật quen thuộc, song lại khiến người xem tranh cãi trái chiều, thậm chí cho rằng đó là sự "tụt dốc" đáng tiếc.

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Edogawa Conan phiên bản cũ và gần đây có sự khác biệt lớn.

Trên Threads, không ít khán giả tiếc nuối khi nhận ra các nhân vật trong Thám Tử Lừng Danh Conan đã thay đổi rõ rệt về tạo hình. Không ít cái tên như Conan, Ran, Haibara... có phần cằm nhọn hơn trước, cùng phần tóc được đánh giá là "bết". Trong khi đó ở phiên bản cổ điển, chàng thám tử lại có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu hơn.

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Ran Mouri, Ai Haibara, Hattori Heiji... đều có sự thay đổi lớn so với trước đây.

Mặc dù những so sánh trên là hợp lý, nhưng khó có thể khẳng định chất lượng hình ảnh của Thám Tử Lừng Danh Conan đã đi xuống. Một số nhân vật khác không có sự thay đổi quá nhiều như tiểu thư Sonoko, hoặc thậm chí là Kaito Kid.

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Sonoko và Kaito Kid là những trường hợp không thay đổi quá nhiều.

Hoặc, còn có những trường hợp dù có thay đổi thì nhan sắc, khí chất của nhân vật vẫn như vậy. Đơn cử như Vermouth - "bóng hồng" của Tổ chức Áo đen vẫn được khán giả yêu thích ở mọi phiên bản phim Thám Tử Lừng Danh Conan.

Trong khi đó, còn có nhân vật được "nâng tầm" nhan sắc so với trước đây, chẳng hạn như Trung sĩ Takagi. Từ một nhân vật "nền" mờ nhạt, anh ngày càng được tổ sản xuất quan tâm hơn, có sự cải thiện lớn về tạo hình lẫn cốt truyện và trở thành nhân vật được yêu thích của Sở cảnh sát Tokyo.

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Vermouth vẫn đẹp dù ở bản mới hay cũ.
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Takagi lại có màn cải thiện nhan sắc theo thời gian.

Dù cho ở hiện tại, Thám Tử Lừng Danh Conan đang đối diện với nhiều tranh cãi vì cốt truyện lê thê, có dấu hiệu "vắt sữa", thì vẫn còn không ít những fan ruột theo dõi, chờ đợi diễn biến mới nhất. Song, nhà sản xuất và tác giả Gosho Aoyama vẫn nên để tâm hơn ở khâu hình ảnh, kỹ xảo và thậm chí nội dung để đảm bảo hành trình hướng đến đoạn kết được trọn vẹn nhất.

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Thiện Dư (Tổng hợp)
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