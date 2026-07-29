10 nhân vật "gánh team" trong Avengers: Doomsday: Loki trở lại, Fantastic 4 hội quân

HHTO - Trailer đầu tiên của "Avengers: Doomsday" vừa ra mắt đã mở màn cho cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel kể từ "Avengers: Endgame".

Fantastic Four chính thức hội quân

Sự xuất hiện của Fantastic Four gồm Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) và Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) đánh dấu cột mốc nhóm siêu anh hùng này chính thức góp mặt trong một bộ phim Avengers thuộc MCU.

Fantastic Four hội quân cùng các anh hùng khác trong trailer.

Đoạn giới thiệu cho thấy cả bốn cùng tập hợp với Avengers để chuẩn bị đối đầu Doctor Doom, mở ra lần kết hợp đầu tiên giữa hai lực lượng vốn được người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm.

Loki và cầu nối của đa vũ trụ

Loki trở lại trong trailer. Ảnh: Marvel Studios

Loki xuất hiện trong trailer như một mắt xích quan trọng của tuyến truyện đa vũ trụ. Kể từ khi kết thúc Loki mùa 2 (2023), nhân vật do Tom Hiddleston thủ vai đã trở thành người gìn giữ Đa vũ trụ tại Tận cùng Thời gian, và điều này khiến anh trở thành mục tiêu trực tiếp của Doctor Doom. Kiến thức của Loki về cấu trúc đa vũ trụ và mối liên hệ với Cơ quan Biến thể Thời gian (TVA) đặt nhân vật vào vị trí không ai có thể thay thế trong cuộc chiến sắp tới.

Ant-Man mang theo lợi thế từ Lượng tử giới

Scott Lang (Paul Rudd) trở lại cùng các Avengers sau những trải nghiệm liên quan đến Lượng tử giới trong Ant-Man and the Wasp Quantumania (2023). Dù không xuất hiện ở tuyến đầu trong trailer, nhân vật của Rudd mang theo một lợi thế riêng.

"Người Kiến" lần đầu tái xuất kể từ "Ant-Man and the Wasp Quantumania". Ảnh: Marvel Studios

Kinh nghiệm từ lần đối đầu Kang the Conqueror và hiểu biết về Lượng tử giới (Quantum Realm) đặt Scott vào vị trí có thể cung cấp giải pháp dự phòng cho cuộc chiến, khi thế giới lượng tử từng được gợi ý như một lối thoát tiềm năng giữa những cuộc vũ trụ va chạm.

Shang-Chi

Ảnh: Marvel Studios

Shang-Chi (Simu Liu) tiếp tục góp mặt trong đội hình siêu anh hùng của Marvel. Sở hữu Thập Nhẫn cùng kinh nghiệm chiến đấu cận chiến, nhân vật được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chiến binh chủ lực khi các Avengers bước vào cuộc đối đầu quy mô lớn nhất kể từ Endgame.

X-Men

Ngoài các nhân vật đã điểm tên, trailer còn mang đến bất ngờ lớn khi lần đầu tiên đưa các dị nhân X-Men vào một phim Avengers. Những cái tên như Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Cyclops (James Marsden) hay Gambit (Channing Tatum), vốn thuộc dòng phim X-Men của 20th Century Fox, chính thức bước vào MCU và sát cánh cùng Avengers.

Ảnh: Marvel Studios

Theo lịch phát hành hiện tại, Avengers Doomsday dự kiến ra rạp vào ngày 18/12/2026.